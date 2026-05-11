岡田将生（36）×染谷将太（33）の「田鎖ブラザーズ」（TBS系＝金曜夜10時）、波瑠（34）×麻生久美子（47）の「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ系＝水曜夜10時）など、“バディーもの”が目立つ今期のドラマ。カンテレ制作のフジテレビ系“月10”枠で放送中の黒木華（36）主演「銀河の一票」もそのひとつだ。

【もっと読む】《野呂佳代が出るドラマにハズレなし》伝説ついに“終焉”危機…広瀬アリス「なんで私が神説教」が失速気味

黒木演じる与党幹事長の娘で秘書が、ある告発文の扱いを機に政界から追い出され、出会ったスナックのママを候補者に都知事選に挑むという《選挙エンターテインメント》（公式サイトから）。ママ役を演じているのは野呂佳代（42）だ。

「《野呂佳代が出るドラマにハズレなし》を言われて久しい野呂さん。ドラマの“アクセント”として活躍してきた彼女が、メイン級でどれだけやれるか注目しています」（スポーツ紙芸能デスク）

放送前のSNSでは、野呂について《正直、またかと思う》《見せ場が増えるとボロが出るんじゃないか》など一部ネガティブな声もあったが、始まってみると《ノロカヨの演技に泣かされた》《ちょっとした仕草や表情が自然でいい》など評価は上々のようだ。



世帯視聴率こそ4％台と高くはないものの、TVerのお気に入り登録数47万（5月10日現在）は今期ドラマの中位、レビューサイトFilmarksでは5点満点で3.8と悪くない。ただ、ドラマとしては《選挙エンターテインメントというわりにテンポが遅く、なかなか乗れない》《フラッシュモブのようなオープニングの軽さの割に内容が暗い》という厳しい声も。テレビコラムニストの亀井徳明氏は「メインの2人の人物像を3話かけて丁寧に描いたのが、選挙戦になってきっと効いてくるはず」と、こう続ける。

「なぜスナックのママが都知事選に立つことになるのか、それが決して“ひょんなことから”じゃないことを描くのに、3話かける必要があったのだと思います。第3話では、制度の理想と現場のギャップも描かれていました。岩谷健司さん演じる“ガラさん”も選挙戦でキーパーソンになってきそうで、これからの彼女たちの戦いが楽しみです」

フジ系では2024年に香取慎吾（49）主演で「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」（木10）、17年に篠原涼子（52）主演で「民衆の敵〜世の中、おかしくないですか？〜」と、政治を題材にしたドラマを放送してきた。

「両方とも、数字的には苦戦していましたね。それでもあえて政治や選挙を題材にするのは、使命感からなのか自信なのか。いずれにしても相当な覚悟とエネルギーが必要なはず」（テレビ誌ライター）

そして「銀河の一票」のプロデューサーは、「大豆田とわ子と三人の元夫」（21年）、「エルピス−希望、あるいは災い−」（22年）を手掛けたカンテレの佐野亜裕美氏だ。

「デフォルメされた政治家像とか、スナックの常連客像なんかがベタ過ぎとの意見もあるようですが、それはドラマとして説得力を持たせるためにある程度は必要。それよりも、《こうあってほしい》という思いを上から目線で押しつけず、視聴者の感性や読解力を信じる姿勢が感じ取れるのが、佐野Pの作品らしいなと思います」（前出の亀井徳明氏）

佐野Pは「ドラマの放送後に投票率が0.1％でも上がるのが目標」と言っていたが、そのためには視聴率がどれくらい必要なんだろうか？

◇ ◇ ◇

黒木華×野呂佳代をもっと深掘りしたければ、関連記事【もっと読む】【さらに読む】なども必読だ。