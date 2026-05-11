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ハワイでガッツリ食べたい時に！「気候にぴったり」なジャンクランチと夜のセブンイレブン活用術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が公開した動画、「ハワイで一番ウマいかも…ローカルも知らない超ジャンクな世界一のプレートランチが最高すぎた！」が話題を呼んでいる。ハワイを知り尽くしたパジメが「世界で一番美味しい」と豪語する、至高のローカルグルメの正体が明かされた。



パジメが「思い出の場所」として案内したのは、観光客にも知られる名店「Rainbow Drive-in（レインボードライブイン）」。しかし、彼が語る魅力はひと味違う。注文した「Mix Plate」は、チキンカツ、ビーフ、フィッシュフライがひしめき合う、まさに“茶色一色”のビジュアルだ。



マカロニサラダを豪快に絡めて頬張るパジメは、その味を「カロリーを欲している時にぴったり」と絶賛。さらに、ハワイの独特な気候や駐車場の空気感までが調味料になると力説し、「料理としては底辺（ジャンク）」と表現しながらも、なぜこれほどまでに人を虜にするのか、その魔力を熱く語った。



驚きはランチだけではない。続いて向かったのは、なんと現地の「セブンイレブン」だ。お目当ては、ハワイ名物の揚げパン「マラサダ」。店内で温め、その場で砂糖をまぶして提供される一品に、パジメも「普通にめっちゃ美味い」とそのフワフワな食感に目を丸くする。



夜のハワイをグルメで締めくくったパジメ。高級レストランでは味わえない、現地ならではの空気感とともに楽しむジャンクフードの数々は、次のハワイ旅行のスタイルを大きく変えてしまいそうだ。



「なぜ駐車場の排気ガスの中で食べるメシが最強なのか？」――その理屈を超えた美味しさと、深夜のセブンで出会える絶品スイーツの全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。