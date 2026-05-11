＜義姉、今日も機嫌ワル〜ッ！＞母もフキハラに困惑していた！？本人に指摘すべきか…【第2話まんが】
私はアンナ（31）。サトル（32）と結婚をして、現在は3歳の娘がいます。実家までは車で約3時間かかりめったに行けないので、年に2回ほど長期休みに家族で帰省をしています。けれど今年はどうしようか悩み中。2年ほど前に結婚をした兄ケイゴ（35）の奥さん、ユイさん（36）がすぐに不機嫌になるからです。不機嫌になる理由はどれもくだらないこと。けれど気をつかうし、なによりちっとも楽しくないんです。今までは我慢していましたが、母に相談をしてみると母も「困っている」と言いました。
母も私と同じように、いつも不機嫌なユイさんに気疲れしていたようです。そして、実は以前からユイさんに「無理に来なくてもいい」と伝えていたそうです。それなのにユイさんは「無理はしていません」と言い、頑なに兄についてくるのだとか。
旦那によると、どうやらユイさんがしていることは「不機嫌ハラスメント」というのだそうです。確かに、ユイさんに当てはまっているなと思いました。
フキハラはモラハラの一種であることを知り、気疲れする理由はそれだったのかと気付いたのです。
旦那いわく、ユイさんの不機嫌は「不機嫌ハラスメント（フキハラ）」というモラハラの一種なのだそうです。
旦那の会社はハラスメント防止を徹底しており、不機嫌ハラスメントについても教育があったと説明してくれました。そして、やはり私だけでなく母もユイさんのフキハラに困惑していました。
兄に「無理にユイさんを連れて来なくてもいいのよ」と言ったけれど、なぜかユイさんは兄と一緒に実家に来るようで……。もう直接言うしかないのかなと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
母も私と同じように、いつも不機嫌なユイさんに気疲れしていたようです。そして、実は以前からユイさんに「無理に来なくてもいい」と伝えていたそうです。それなのにユイさんは「無理はしていません」と言い、頑なに兄についてくるのだとか。
旦那によると、どうやらユイさんがしていることは「不機嫌ハラスメント」というのだそうです。確かに、ユイさんに当てはまっているなと思いました。
フキハラはモラハラの一種であることを知り、気疲れする理由はそれだったのかと気付いたのです。
旦那いわく、ユイさんの不機嫌は「不機嫌ハラスメント（フキハラ）」というモラハラの一種なのだそうです。
旦那の会社はハラスメント防止を徹底しており、不機嫌ハラスメントについても教育があったと説明してくれました。そして、やはり私だけでなく母もユイさんのフキハラに困惑していました。
兄に「無理にユイさんを連れて来なくてもいいのよ」と言ったけれど、なぜかユイさんは兄と一緒に実家に来るようで……。もう直接言うしかないのかなと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと