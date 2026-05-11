昨年、結婚15年を迎えたタレントのモト冬樹とミセスモデルの武東由美夫妻が、12日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後後1・00)に出演する。



【写真】モト冬樹・武東由美が溺愛中も納得の可愛さ♡

2人はモトの59歳の誕生日だった2010年5月5日に結婚。当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが初婚、武東は49歳で再婚だった。結婚と同時にモトは当時20歳になったばかりの一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛しているという。



その一人娘について、武東は2018年4月に「誘拐されそうになった娘」のタイトルでブログをアップ。「娘が幼稚園のとき 近くの公園でお友達と遊んでいて誘拐されそうになったことがありました」と明かした。「お友達が2人いて 大騒ぎになり助かりました」と未遂で済んだものの、「そのあと警察で事情を聞かれ...何時間もかかったのを覚えています 私の不注意でした」と反省。「ちょうど娘が結婚する前に打ち合わせをしているときも その話になりました 小さかった娘も何となく覚えているようです」とつづり、そっくりな愛娘との写真を添えていた。



現在のモト・武東夫妻は愛犬2匹が暮らしの中心で、近年は夫2人で保護犬の預かりボランティアの活動もしており、また譲渡会を開催するなど奮闘の日々だという。保護犬を飼い始めたことで預かりボランティアの活動を知り、夫婦共に協力して取り組むことの大切さについても話した。



（よろず～ニュース編集部）