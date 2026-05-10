■陸上・第13回木南道孝記念陸上競技大会（10日、大阪府・ヤンマースタジアム長居）

女子100mハードル決勝で、日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）が12秒90（−0.5）で優勝した。

午前中に行われた予選では、2組に登場した中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が12秒94と唯一の12秒台をマークし、組1着で決勝に進んだ。福部は予選3組で13秒23をマークし1着、清山ちさと（34、いちご）が13秒27の2着でともに決勝に進んだ。

4レーンに福部、5レーンに中島と、日本歴代1位と2位の記録を持つ2人が並び立った決勝。福部がいいスタートを切ってトップに立つ。中盤に入って加速すると一度もトップを譲ることなく1着でフィニッシュした。2着には中島が12秒95で入った。

先月の29日に行われた織田記念では昨年の日本選手権女王の田中が13秒03（−0.9）で優勝した。日本記録保持者・福部との接戦となったが、中盤過ぎに田中が前に出て1着でフィニッシュ、福部は13秒08で2着となった。田中と福部は、アジア大会派遣設定記録（13秒08）を突破。また3着には清山が13秒20で入り、4着には13秒26の中島が入った。