「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が10日、Xを更新。スタジオ「見届け人」として出演したABEMA「恋愛病院」について言及した。

ロケに参加した元Jリーガーの料理研究家、小泉勇人（30）が一部ニュースサイトのインタビューに登場。ひろゆき氏はその文章の一部分のスクリーンショットを公開。小泉が発した「実はあのシーンには台本がなかったんです」の一文にマーカーが引かれていた。

ひろゆき氏は「『恋愛病院』は、台本は無いと思ってたけど、いちごポッキーのシーン以外には、台本があると、出演者の小泉ゆうと（30)が答えてる」と書き出した上で、「台本のないドキュメンタリーと思って、コロッと騙されてたおいらでした」とつづった。

小泉はロケ2日目に女性とのデートで、いちごをポッキーに見立てた疑似キス行為「いちごポッキー」の指令が番組から出ていた。

現在、このポストに対しさまざまなコメントが寄せられている。ロケ参加者の雫石将克（フリーアナウンサーで経営者、32）はひろゆき氏の投稿を引用し「いえ！！台本は無かったです！！！！ 少なくとも私は台本の存在は知りません！」と返信している。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日から沖縄でロケを実施。