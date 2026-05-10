なぜ強い女子プロや昔のジャンボはフォローを出さない？ パットの真常識【四の五の言わず振り氣れ】
2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回はコロがる球が打てるパットのストロークについて聞いた。
【連続写真】フォローを大きく出さず低く振り抜く ジャンボ＆佐久間のストローク
◇ ◇ ◇チームには毎年女子プロテストを受験する選手がいます。以前、その中にどうしてもパットが打ち切れない選手がいました。特にロングパットになると、「しっかり打たないと！」と思うせいなのか、気持ちが先行し、ヘッドよりも先に手が出てしまう。それが打ち切れない、コロがりが悪い、もっと言えばインパクト音が軽い理由にもなっていました。そこでボクが注文したのが、リンクスのプラクティスパター。グニャグニャシャフトの練習用パターで、実際にボールを打つことができます。この練習器具を求めた理由のひとつには、シャフトのしなり戻りとヘッドが加速するタイミングを体感させるためです。しなりや加速はパットも含むショットに不可欠な要素ですが、とても感覚的なもの。コーチとして選手にこの動きを伝えるのに苦労してきました。この練習器具を使うと、シャフトがしなるのが視覚的に分かります。また、そのしなり戻りでヘッドが加速することも体感できるのです。そしてより加速を促すためには、手をヘッドより先行させないこと。そのためには、“受け”が必要なことが、体幹で感じられるはずです。手が先行しても、体がぐらついても、シャフトはしなりませんし、ヘッドは加速しません。“パットに型なし”といいますが、古今東西、世界のパット名手に共通するストロークのポイントは、インパクト圧が凝縮されている、ということです。かつて日本のツアーで見られた“フォローでコロがすタイプ”の選手が、最近ではめっきり減りました。ストロークがテークバックとフォローで左右対称の、いわゆる振り子打法です。日本の女子ツアーでは、こうした打ち方が主流となった時期もありました。ところが現在、大きなフォローを出す選手はほとんどいません。まして、世界で活躍する選手になると、女子でもフォローが小さな強いインパクトで戦う選手が多い。これはボクの個人的な意見かもしれませんが、小さなインパクトで強いボールを打てる選手が近代ゴルフで通用する条件ではないでしょうか。パットにおけるフォローはあくまでストロークのおまけ。極論すればボールのコロがりと、何ら関係ありません。では、コロがりに何が影響するかと言えば、インパクトの強さであり、それはインパクト以降の手の位置で決まります。結論を急げば、手は左太モモ内側に止まると、シャフトもしなり、ヘッドも加速する。実はこの練習器具は、カウンターを入れる動きを教えてくれているのです。強く打ち抜くためには打つよりも先にあるのが体の“受け”です。具体的に左サイドの壁や軸である体幹が“受ける”から、強いボールが打てるのです。これはショットにも通じるものですが、“受け”がないと軸が傾き、そして手が先行して、つまり自分から先に動くことでストロークのすべてのミスを誘発します。これも師匠・荒川博先生が、口を酸っぱくして言ったこと。曰く、「自分から動くな。クラブが下りてくるのを待て！」グニャグニャシャフトのパターで約2か月練習した練習生は、その後、どうなったでしょうか。ラウンドでも明らかにインパクトの音が変わり、ボールのコロがりが良くなりました。特に上りのロングパットで、ショートしてしまうことが減りました。ボールを打ち抜けるようになったのです。手で打つのではなく、“受け”が体に染みついたことで、シャフトがしなり戻り、ヘッドが加速するようになりました。それを見たジャンボさんの元キャディ、佐野木計至さんは言ったものです。「俺の好きなインパクトだ」。思えばボールのわずか先に、ボール幅にティを刺し、そこにヘッドを止めるようパット練習をしていたのは全盛期のジャンボさんでした。あれは今に比べると重く、また高麗芝が多かった時代に、芝に負けないよう打つ練習です。しかし、それは今も通じる練習ではないでしょうか。体で打つ、腹で打つパットです。ジャンボさんのインパクト音は、定規を片手で力いっぱい曲げ、その手を外したとき、定規が何かにぶつかったときに出る、パチンという音だったことを思い出しました。■辻村明志つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも教えている。2025年は千田萌花と藤本愛菜をプロテスト合格に導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフの指導に取り入れている。元（はじめ）ビルコート所属。※『アルバトロス・ビュー』923号より抜粋し、加筆・修正しています◇ ◇ ◇ ●マキロイスイングを詳細分析！ 関連記事『現代最強スインガー・マキロイのスイングは、『トップから左打ち出しドリル』で真似できる【優勝者のスイング】』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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