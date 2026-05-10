フィギュアなどを手がけるCCPJAPAN（東京都足立区）は、漫画「キン肉マン」の登場キャラクターを立体化した完成品ソフビ（ソフトビニール）フィギュア「CMC Universal NO.89 キン肉マン 戦闘服 ファイティングポーズ Ver. 原作カラー」の予約受付を、2026年5月29日まで同社直販サイトで行っている。発送は10月の予定。

初回限定特典「フェイスガード頭部パーツ」「メタルポストカード」付属

同作に登場する「キン肉マン」を全高約18.5センチ、完全新規造形で立体化。コミックス第38巻の表紙イラストを参考に、「CCPJAPAN Muscular Collection（CMC）」シリーズのコンセプトで造形をアレンジした。

"顔"の造形には最もこだわったといい、各巻のさまざまなコマに登場するキン肉マンの描かれ方を研究して仕上げたほか、"ボディ"についてもプロレスラーやボディビルダーの体型や筋肉の造形を研究し、バランス良く組み合わせている。

なお、初回限定特典として、「フェイスガード頭部パーツ」、「限定描き下ろしイラスト メタルポストカード」が付属する。

価格は2万2000円（税込）。