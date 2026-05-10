“因習村”を題材にした作品が多くあるように、“村”を舞台にした物語は独特の薄暗さや粘っこさがあり、ついつい惹きつけられてしまう。Xに投稿された『村の富豪の後継ぎとして選ばれた少年が「東京から来た魔女」を尋ねる漫画』は、そんなジメジメした村で繰り広げられる物語となっている。

【漫画】『村の富豪の後継ぎとして選ばれた少年が「東京から来た魔女」を尋ねる漫画』を読む

独特のタッチで、おどろおどろしさを感じさせる本作を手掛けたゲンキダウンさん（@genkidown）に、制作秘話など話を聞いた。（望月悠木）

■7年前のリメイク作品

――なぜ『村の富豪の後継ぎとして選ばれた少年が「東京から来た魔女」を尋ねる漫画』を制作したのですか？

ゲンキダウン（以下、ゲンキ）：本作は2019年に発表した作品のリメイクなんです。当初は『東京から来た魔女』というタイトルで、まずこのタイトルが先に浮かび、そこから「自殺志願者の少年が一見おどろおどろしい存在の魔女に諭される」という展開を連想して制作に至りました。

――どの辺りをリメイクしたのですか？

ゲンキ：絵は全編描き直したのと、冒頭や後半に新たなエピソードを加えました。2019年のものは20ページほどだったのですが、最終的に32ページになりました。

――「閉鎖的な村」を舞台にした背景は？

ゲンキ：横溝正史作品や寺山修司作品が好きなので、そのあたりからヒントを得た形になります。

――ストーリーをどう組み立てたのですか？

ゲンキ：まずは「魔女が実は良い人だった」という設定は決めていたので、「悪人だ」という噂が広まっている状況を説明し、そこからプロットを組み立てていきました。

――作品の雰囲気とは裏腹に、基本的には良い人ばかりが登場しますよね。

ゲンキ：主人公が自殺志願者ということもあり、「絶対にハッピーエンドにしよう」と考えていました。当初は「魔女と主人公が心中する」というアイデアもありましたが、こちらはすぐにボツにしました。

――武や松子、晃など、登場人物のキャラデザはどのように作り上げましたか？

ゲンキ：特にモデルなどはいないのですが、個人的な趣味でほとんどのキャラクターを姫カットにしました。

――陰鬱としたZ村の雰囲気を出すために、作画面で意識したことは？

ゲンキ：今回は実験的に背景を筆ペンブラシで描いています。結果的に良い雰囲気になったと思っています。

――その他に作画面でこだわった部分も教えてください。

ゲンキ：噂をしている少女たちは最初顔が見えず、次に笑顔で、最後に本当の顔がわかるようにしました。だんだん化けの皮が剥がれるようで良かったと思います。

――今後の漫画制作における目標など教えてください。

ゲンキ：ネットやイベントを中心に作品発表をしていく予定です。2月のイベントの際に、60ページにもおよぶ漫画を初めて描いたのがとても良い経験だったので、今後もそういった作品を描いていきたいと思います。

（文・取材=望月悠木）