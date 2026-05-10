特集「キャッチ」です。太平洋戦争などで犠牲になった戦没者を追悼するため、各地に建てられた慰霊碑や塔が、老朽化や遺族の高齢化によって管理が難しくなっています。戦争の記憶をつなぐ「物言わぬ語り部」は今、曲がり角を迎えています。

■樋口淳哉記者

「高さ10メートルにもなる石塔には現在、防音シートがかぶせられています。中では足場が組まれていて、撤去作業が進められているということです。」





3月4日、福岡市博多区の冷泉公園では、「戦災記念碑」の解体工事が始まっていました。この場所に建っていたのは、高さ約10メートルの御影石の塔です。終戦から20年後の1965年、高さ4メートルの壁とともに建てられました。終戦2か月前の「福岡大空襲」の犠牲者や、終戦後に現在の中国東北部、旧満州などから引き揚げる途中で亡くなった人を悼むためのものです。■追悼式の参列者「戦争なんてせん方がよかとが、間違いない。ちゃんと伝えていかんと。」戦争の体験者や遺族、そして、地元の人たちが毎年、慰霊を続けてきました。中には、1277人の犠牲者の名前が書かれたヒノキ板が納められています。

建設から60年余り。「戦災記念碑」を管理する市の社会福祉協議会は塔を解体し、一部を撤去することを決めました。



劣化の状態や耐震性などを調査した結果、震度5弱から6弱の地震で倒壊する危険があることが判明したためです。

■高橋英人さん（87）

「聞いた時はびっくりしてですね。こうした記念碑ができて、ずっと慰霊祭がされていた。そういう場所が。」



87歳の高橋英人さんは、7歳の時に福岡大空襲で、街が火の海と化していく様子を目の当たりにしました。



1945年6月19日、アメリカ軍が投下した無数の焼夷弾（しょういだん）で、福岡市の中心部は焼け焦げ、死者と行方不明者は合わせて1146人に上りました。



大濠公園の近くにあった高橋さんの自宅にも火の手が迫り、家族で公園に避難しました。



■高橋さん

「焼夷弾の直撃を受けて、4人ほどが黒こげになって。むしろ（敷物）がかけてある状態を見たんですよね。この辺りでしょうね。コンクリートのこの部分は、中学生、高校生までは通れなかった。」



高橋さんは福岡大空襲の「語り部」として、今も脳裏に焼き付く体験を地元の小学校などで伝え続けています。



生き証人たちが年々少なくなる中、どう語り継いでいくのか。自分たちが活動できなくなった時に、慰霊碑など「物言わぬ語り部」が、戦争の記憶をつなぐ大きな役割を果たすと考えています。



■高橋さん

「無言は無言のままのものであっていいと思う。だけど、そういった物が形もなくなっていくのは怖いですね。いつまでも忘れないためには、ぜひ残してほしい。それは非常に強いですね、気持ちが。」

全国で慰霊碑の管理が困難に

こうした思いとは裏腹に、戦没者の慰霊碑は全国各地で管理の担い手を失いつつあります。



厚生労働省は2019年、戦没者の遺族でつくる各地の遺族会や地元の有志が建てた民間の慰霊碑の管理状況を調べました。



福岡県内には401基の慰霊碑があり、このうちの15パーセント、60基は管理者が「不明」とされました。



遺族会などが管理していた慰霊碑の一部は、遺族たちの高齢化、さらに、会の解散によって放置されている現状が浮き彫りになったのです。



戦後80年が経ち、各地の遺族会の解散はさらに進んでいるとみられることなどから、厚生労働省は2025年度、管理状況を再調査していて、今後、調査結果を公表する見通しです。

福岡県糸島市の雷山地区です。6年前、地区の遺族会が解散し、しばらくの間、慰霊塔は手つかずになっていました。



雷山地区では福岡大空襲と同じ日、福岡市の中心部へ向かうアメリカ軍が焼夷弾を落とし、子どもを含む8人が犠牲になったとされています。



■雷山空襲遺跡保存委員会・榊勝さん（84）

「（遺族会が）解散してから放置されたままの状態になっていたので。」

塔の近くに住む榊勝さん、84歳です。ふるさとの戦争の記憶を後世に残そうと、3年前に地元の有志らと「雷山空襲遺跡保存委員会」を立ち上げました。



年に数回、慰霊塔を清掃するなど、管理を始めています。



■榊さん

「慰霊碑を崩す必要はなく、私どもが管理するからと申し出たら、じゃあ残しますと。あなたたちで管理してくださいと。」



糸島市では2026年度から、慰霊塔を管理する自治会などに清掃用具の購入費用など上限5万円の補助を出すことを決めました。



■榊さん

「これが一番、平和を語り継いでいく砦（とりで）になるんだということですよね。それがなくなったところは、平和教育が弱くなることになりますから。やっぱり残していくことが大事だと思います。」



悲惨な時代を知る世代が守り継いできた戦没者慰霊碑。老朽化や遺族の高齢化にあえぐ中、戦争の記憶や記録をどう未来につないでいくのか、問われています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月25日午後5時すぎ放送