SixTONESの松村北斗さん（30）の主演ドラマに、俳優の岡崎紗絵さん（30）がヒロインとして出演することが決定しました。

松村さんが主演する日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』。この作品は、愛と執着の狭間を描く25年にわたるラブサスペンス。松村さんが演じるのは、一人の女性に25年間片想いし続けてきた主人公・雪村爽太。果たして爽太の感情は、“純愛”なのか、それとも執着という名の“狂気”なのか。その裏側にある25年前に起きた凄惨な事件と、登場人物それぞれが抱える秘密を描く物語です。

■岡崎紗絵 主演・松村北斗の印象は「真っ直ぐに誠実」

岡崎さんが演じるのは、爽太が25年にわたって片想いを続けてきた相手である麻里子。岡崎さんは「物語の面白さを自分自身も楽しみながら丁寧に、大切に、演じていきたいです」と意気込みを語りました。

実は、主演の松村さんとは2019年放送のドラマ以来、約7年ぶりの共演。岡崎さんは松村さんについて「その当時から役に真摯に向き合っている姿を目にしていたので、真っ直ぐに誠実な印象です」と明かしました。

■「この少女は誰？」話題を呼んだティザー映像の“謎の少女”の正体は

また、4月27日からTVerのドラマページでは、一枚の少女の顔写真と『25年前の私』というテロップで始まり、写真の少女が振り返ろうとする場面で終わるティザー映像が公開され、SNS上では「この少女は誰？」と話題に。

今回、この“謎の少女”の姿は、岡崎さんの写真をもとに25年前のヒロインの姿をAIで再現したものであることも明かされました。

岡崎さんは「皆さんが予想されているコメントを見させていただきましたが、私の名前もあって、ちゃんとわかるんだと驚きました。25年後の私がどうなっているのか楽しみにしていてほしいです」と語りました。