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BOYNEXTDOORが、6月8日に1stスタジオアルバム『HOME』を発売することを発表した。

発表が行なわれたのは1st Studio Album公式ウェブサイトにて。このサイトは4カ国語に対応しており、グローバルファンダムのアクセス性を高めている。デビュー前に公開されたホームページを思わせるデザインもノスタルジックだ。

サイト内には、BOYNEXTDOORの象徴であるドアやポストなどがデザインされている。さまざまなコンテンツも用意されており、インターホンを押すと軽快なベル音とともにドアが開き、家の中にはカムバック日時が記された日めくりカレンダーや時計、アルバム名が書かれた額縁が置かれている。玄関ドアに付いたドアスコープを押すと、多彩なフレームが適用された写真を撮影することもできる。

郵便受けの中の手紙には、ウィットに富んだ文章が記されている。

「この手紙は、BOYNEXTDOORの1st Studio Album 『HOME』発売を知らせるため、未来から送られました。6月8日は、BOYNEXTDOORの歌が街に響き、フィードを埋め尽くし、客席に広がる日になるでしょう」

「It must go viral」

といったメッセージが書かれ、遊び心を加えている。

BOYNEXTDOORは昨年、韓国で3度のカムバックを実施。昨年1月に発表した初のデジタルシングル「IF I SAY, I LOVE YOU」は各種年間チャート上位を席巻し、4th EP『No Genre』と5th EP『The Action』は初動（発売後1週間の販売枚数）100万枚を突破。3作連続ミリオンセラーを達成した。共感を呼ぶ音楽を自ら制作してきた彼らだが、初のフルアルバムにあたっては6人のメンバーが順次プロモーションを展開していく予定とのこと。

関連リンク

◆BOYNEXTDOOR 日本オフィシャルサイト

◆BOYNEXTDOOR 日本オフィシャルX

◆BOYNEXTDOOR オフィシャルサイト

◆BOYNEXTDOOR オフィシャルYouTubeチャンネル

◆BOYNEXTDOOR オフィシャルX

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