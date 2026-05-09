【9日 きょうの天気】北日本を中心に雨 大気の状態が不安定なため天気の急変に注意 夕方にかけて北海道オホーツク海側を中心に雪となる所も
北陸から東北の雨は次第に弱まる 天気急変に注意
低気圧の影響を受ける北日本を中心に雨となり、風も強まるでしょう。
北陸から東北の雨は次第に弱まりますが、大気の状態が不安定なため、天気の急変には注意が必要です。
北海道は夕方にかけて、オホーツク海側を中心に雪となる所もあるでしょう。
最高気温はきのうより低い所が多く、過ごしやすい陽気となるでしょう。北日本は15℃前後、東日本から西日本は、22℃から24℃前後の予想です。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 :14℃ 釧路:12℃
青森 :15℃ 盛岡:15℃
仙台 :19℃ 新潟:18℃
長野 :18℃ 金沢:19℃
名古屋:23℃ 東京:24℃
大阪 :23℃ 岡山:24℃
広島 :23℃ 松江:22℃
高知 :25℃ 福岡:23℃
鹿児島:24℃ 那覇:21℃
10日（日）九州〜北海道で晴れ 北日本は大幅に気温アップ
あすは九州から北海道まで晴れて、行楽日和となるでしょう。北日本も天気が回復し、きょうより大幅に気温が上がる予想です。
来週月曜日以降は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあり、関東から西では25℃以上の夏日が続出するでしょう。