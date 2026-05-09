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北陸から東北の雨は次第に弱まる　天気急変に注意　

低気圧の影響を受ける北日本を中心に雨となり、風も強まるでしょう。

【写真で見る】あす母の日は九州〜北海道まで晴れ　行楽日和に

北陸から東北の雨は次第に弱まりますが、大気の状態が不安定なため、天気の急変には注意が必要です。

北海道は夕方にかけて、オホーツク海側を中心に雪となる所もあるでしょう。

最高気温はきのうより低い所が多く、過ごしやすい陽気となるでしょう。北日本は15℃前後、東日本から西日本は、22℃から24℃前後の予想です。

梅雨入りした沖縄は、朝から気温がほとんど上がらず、最高気温はきのうより8℃前後低くなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:14℃　釧路:12℃
青森　:15℃　盛岡:15℃
仙台　:19℃　新潟:18℃
長野　:18℃　金沢:19℃
名古屋:23℃　東京:24℃
大阪　:23℃　岡山:24℃
広島　:23℃　松江:22℃
高知　:25℃　福岡:23℃
鹿児島:24℃　那覇:21℃

10日（日）九州〜北海道で晴れ　北日本は大幅に気温アップ

あすは九州から北海道まで晴れて、行楽日和となるでしょう。北日本も天気が回復し、きょうより大幅に気温が上がる予想です。

来週月曜日以降は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあり、関東から西では25℃以上の夏日が続出するでしょう。