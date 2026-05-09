北陸から東北の雨は次第に弱まる 天気急変に注意

低気圧の影響を受ける北日本を中心に雨となり、風も強まるでしょう。

【写真で見る】あす母の日は九州〜北海道まで晴れ 行楽日和に

北陸から東北の雨は次第に弱まりますが、大気の状態が不安定なため、天気の急変には注意が必要です。

北海道は夕方にかけて、オホーツク海側を中心に雪となる所もあるでしょう。

最高気温はきのうより低い所が多く、過ごしやすい陽気となるでしょう。北日本は15℃前後、東日本から西日本は、22℃から24℃前後の予想です。





梅雨入りした沖縄は、朝から気温がほとんど上がらず、最高気温はきのうより8℃前後低くなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :14℃ 釧路:12℃

青森 :15℃ 盛岡:15℃

仙台 :19℃ 新潟:18℃

長野 :18℃ 金沢:19℃

名古屋:23℃ 東京:24℃

大阪 :23℃ 岡山:24℃

広島 :23℃ 松江:22℃

高知 :25℃ 福岡:23℃

鹿児島:24℃ 那覇:21℃

10日（日）九州〜北海道で晴れ 北日本は大幅に気温アップ

あすは九州から北海道まで晴れて、行楽日和となるでしょう。北日本も天気が回復し、きょうより大幅に気温が上がる予想です。



来週月曜日以降は雲が広がりやすいものの、晴れ間もあり、関東から西では25℃以上の夏日が続出するでしょう。