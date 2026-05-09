◇インターリーグ カブス 7―1 レンジャーズ（2026年5月8日 アーリントン）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのレンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発。出場3試合ぶりとなる7号本塁打を含む3打数1安打2打点2四球だった。ナ・リーグ中地区首位のカブスは7―1で快勝し、今季2度目の10連勝を飾った。

鈴木は初回の第1打席は四球。1―0の4回無死一塁の第2打席で、相手先発右腕ロッカーから出場3試合ぶりとなる7号2ランを放った。左中間ブルペンへ飛び込む飛距離419フィート（約127.7メートル）の豪快な一撃で、3―0とリードを広げた。6回の第3打席は二ゴロ、7回1死満塁の第4打席は三ゴロに倒れ、9回の第5打席は四球だった。

鈴木は4日（同5日）のレッズ戦で6号同点3ラン。続く2試合は計8打数1安打で一発はなく、7日（同8日）のレッズ戦は休養で出番がなかった。

カブスは6回にクローアームストロングの適時二塁打、7回にはブッシュの3点適時二塁打などで着々と加点。ロード9連戦の初戦に勝ち、連勝を10に伸ばした。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、シーズン2度の10連勝以上は1935年以来91年ぶりで球団史上7度目。シーズン40試合目までに複数回の10連勝以上は1955年のドジャース以来71年ぶりで、MLB史上5チーム目という。