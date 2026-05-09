「寂しいから会いたい」元カレから突然の連絡。軽い気持ちで家に行くと、【とんでもない修羅場】に...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！忙しい大学生活を送っていた主人公のもとに、ある日突然、元カレから「会いたい」と連絡が届きます。懐かしさから軽い気持ちで彼の家を訪れたところ、思いもよらない修羅場に巻き込まれることになり……。

元カレから突然届いた「会いたい」

大学生活の忙しさに追われ、恋愛から少し離れていた頃のことです。突然、別れた元カレから「寂しいから久しぶりに会いたい」とメッセージが届きました。 彼とは悪い別れ方をしたわけではなかったため、懐かしさもあり、少しだけ心が揺れてしまった私。迷いながらも、彼のアパートへ向かうことにしました。 部屋に入ると、彼は以前と変わらない笑顔で迎えてくれました。久しぶりの再会に少し緊張していましたが、昔話をしているうちに自然と会話も弾み、私はすっかり安心していたのです。

突然、玄関のドアが開いて…

昔話で盛り上がっていたその時、玄関のドアが開く音が部屋に響きました。次の瞬間、元カレの顔が一気に青ざめ、部屋の空気が急に張り詰めます。 「え、誰……？」と戸惑う私の前に現れたのは、見知らぬ女性でした。彼女は私と元カレを交互に見つめ、すぐに状況を察したような冷たい視線を向けてきます。 そこで初めて、元カレに現在付きあっている彼女がいることを知りました。私はその存在をまったく知らされていなかったのです。 まるで自分が浮気相手のような立場にされてしまい、恐怖と申し訳なさで頭が真っ白に。すると彼女が、静かに「話があります」と口を開きました。 そしてこのあと、元カレの口から衝撃の発言が…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部