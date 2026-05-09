なぜトランプ大統領は中国製品を「買わざるを得ない」のか―中国メディア

米国のトランプ大統領はこのほど、あるイベントの中で、自分の経営するホテルでは価格やその他の理由で中国製品を買わざるを得ないことが多いと述べた。

なぜ買うのか？

トランプ・オーガナイゼーションの傘下には国際的なホテルが複数あり、現在はニューヨーク、シカゴ、ラスベガスなどでトランプ・インターナショナル・ホテルも運営している。さらにゴルフ場を併設したリゾートホテルも多数運営している。

中級・高級ホテルの開業と運営には、家具、照明器具、ファブリック製品、浴室トイレ周りの金属製品、タイル、食器、清掃用品、各種の電気機械部品など数万点の標準化された製品が必要になる。開発業者が製品を選択するときに主に考慮するのは価格、品質、納期の3点だ。

補助金や政策による制約がない場合、企業は決められた予算内でブランドの基準を満たした製品を調達する必要があり、中国製品を購入するのが最も安心できる選択肢になる。欧米で設計と高級製品のオーダーメイドを行い、中国でスタンダード部品や重要部品を大量に購入し、現地で統合する。これが欧米の主流大型多国籍ホテルグループのよく採用するやり方だ。

実際のところ、ここから見えてくるのは、より普遍的な法則だ。つまり、グローバルなサプライチェーンは、コストと効率の最適な組み合わせに対する企業の選択をベースにして形成されるということだ。行政手段によってチェーンを強引に切断すれば、効率が失われ、コストを押し上げる。

何を買うのか？

米国のホテルは、客室用の照明器具やシェードなどのパーツを広東省中山市で調達し、浴室トイレ周りの金属製品やステンレス製品を浙江省寧波市で調達し、日用の陶磁器製品や食器を広東省潮州市で調達することを選ぶだろう。

なぜこうした地域で調達するのか。それは、こうした地域は産業クラスターが成熟し、一つのエリアで設計・サンプル作成、大量生産、集積・発送の全プロセスを終えることができ、やりとりや時間にかかるコストを大幅に抑えることができるからだ。

こうした製品は中国でしか生産されていないわけではないが、コスト管理のしやすさや納期確保が求められる場合、往々にして中国製品が最良の選択になる。

市場は資源の合理的な配置へと向かい、分業を通して効率を向上させている。こうしたこと全てが保護主義的政策によって変わることはない。グローバル化はスローガンではなく、照明器具や椅子、金具の一つ一つに割り当てられたコストと効率そのものなのだ。（提供/人民網日本語版・編集/KS）