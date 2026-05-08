『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』きょう公開！原作陣コメント公開 「豆司波ジェネレーター」始動
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』がきょう8日、公開された。公開を記念して、原作・佐島勤氏と原作イラスト・石田可奈氏からコメントとイラストが到着。あわせて、豆司波になりきって四葉継承編の豆知識を投稿する「豆司波ジェネレーター」が始動した。
【画像】シュールすぎる（笑）キャラクターがずらり並んだ豆司波ジェネレーター
「豆司波ジェネレーター」では、好きな豆司波になりきって、『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』をみた感想（豆知識）を入力し、オリジナル画像を作成。「#豆司波豆知識」をつけてオリジナル画像をXでシェアすると、選んだ豆司波モチーフのパスケースが抽選で3人ずつに当たる。
本作は、佐島氏による大人気スクールマギクス『魔法科高校の劣等生』シリーズ（電撃文庫刊）が原作。魔法が現実の技術として確立し、魔法師の育成が国策となった時代。魔法師としてある欠陥を抱えた劣等生の兄・達也と、成績優秀で才色兼備な優等生の妹・深雪、通称“魔法科高校”に通う2人の活躍を描いた物語は、2011年7月の原作小説第1巻発売以来圧倒的な人気を誇り、26年現在、全世界シリーズ累計発行3000万部を突破。
テレビアニメは14年に第1シーズンが放送、現在まで続く第3シーズン（全52話）に加えて、17年には『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』が公開。21年には《追憶編》がスペシャルアニメとして放送。その他にもゲーム、コミカライズなど、幅広いメディアミックス展開がなされている。
■原作・佐島勤氏コメント
いよいよ四葉継承編の公開日となりました。シリーズ中盤の山場でありシリーズ全体にとっても屈指の重要なパートである四葉継承編を劇場の大きなスクリーンで見ることができるのは、作者にとっても望外の喜びです。達也と深雪が何に縛られ、何に振り回されていたのか。2人に重い運命（さだめ）を背負わせた大人たちは何を思っていたのか。小説ファンの皆さまもアニメファンの皆様もぜひ劇場でご覧ください。
■原作イラスト・石田可奈氏コメント
劇場公開おめでとうございます！たくさんの方の力でここまでたどり着いた作品がついに皆様のもとへ届くことをとてもうれしく思います。ぜひ劇場でご覧いただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします…！
【画像】シュールすぎる（笑）キャラクターがずらり並んだ豆司波ジェネレーター
「豆司波ジェネレーター」では、好きな豆司波になりきって、『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』をみた感想（豆知識）を入力し、オリジナル画像を作成。「#豆司波豆知識」をつけてオリジナル画像をXでシェアすると、選んだ豆司波モチーフのパスケースが抽選で3人ずつに当たる。
テレビアニメは14年に第1シーズンが放送、現在まで続く第3シーズン（全52話）に加えて、17年には『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』が公開。21年には《追憶編》がスペシャルアニメとして放送。その他にもゲーム、コミカライズなど、幅広いメディアミックス展開がなされている。
■原作・佐島勤氏コメント
いよいよ四葉継承編の公開日となりました。シリーズ中盤の山場でありシリーズ全体にとっても屈指の重要なパートである四葉継承編を劇場の大きなスクリーンで見ることができるのは、作者にとっても望外の喜びです。達也と深雪が何に縛られ、何に振り回されていたのか。2人に重い運命（さだめ）を背負わせた大人たちは何を思っていたのか。小説ファンの皆さまもアニメファンの皆様もぜひ劇場でご覧ください。
■原作イラスト・石田可奈氏コメント
劇場公開おめでとうございます！たくさんの方の力でここまでたどり着いた作品がついに皆様のもとへ届くことをとてもうれしく思います。ぜひ劇場でご覧いただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします…！
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