◾️アルバム『1976』

2026年4月22日（水）リリース

Streaming / DL https://jvcmusic.lnk.to/1976

特設サイト https://www.jvcmusic.co.jp/strangereitaro/1976/

▼収録曲

オー・シャンゼリゼ

元気でやってるか(塩分チャージCMタイアップソング)

愛がすべてのこと(TBSドラマストリーム『終のひと』主題歌)

愛の讃歌

silvers

Budda Beat Clubへようこそ

Blue so much

窓の外

1976

いとしのエリー

陽炎

わたしの歌

▼店舗別オリジナル特典

対象店舗ならびにオンラインストアにて、ニューアルバム「1976」をご購入いただいた方へ、先着でオリジナル特典をプレゼント。

Amazon：メガジャケ

VICTOR ONLINE STORE：ポストカードA

TOWER RECORDS全国各店／TOWER RECORDS ONLINE：ポストカードB

HMV全国各店：ポストカードC

楽天ブックス：ポストカードD

budstore：ポストカードE

オフィシャルファンクラブ：ポストカードF