奇妙礼太郎、初となる武道館ワンマンの最終ゲストに塩塚モエカ（羊文学）
奇妙礼太郎が、7月3日に初の日本武道館公演＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演”1976”＞を開催する。この公演の最終ゲストが発表となり、全ゲストが決定した。
今回発表されたのは、羊文学のギター・ボーカルを務める塩塚モエカ。奇妙と塩塚は2023年リリースのアルバム『奇妙礼太郎』収録曲「春の修羅」でコラボレーションしている。
これで全ゲストが決定となり、有山じゅんじ、内田勘太郎、木村充揮、Sundayカミデ、塩塚モエカ（羊文学）、ヒコロヒーと全6組が、奇妙の50歳にして初のステージを彩る。
＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演 “1976”＞のチケットは一般発売中。さらに奇妙礼太郎は明日18:30から放送のフジテレビ『MUSIC FAIR』に初出演し、「オー・シャンゼリゼ」を披露する。
◾️＜奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演”1976”＞
2026年7月3日（金）17:30開場 | 18:30 開演
▼出演者
奇妙礼太郎 (Vo/Gt)
中込陽大 (Pf/Band Master)
Keity (Ba)
CHIE HORIGUCHI (Gt)
松浦大樹 (Dr)
宇野嘉紘 (Tp)
高橋勝利 (Tb)
沼尾木綿香 (Sax)
谷崎舞 (Vln)
吉良都 (Vc)
秀岡悠汰 (Vla)
ゲスト：
有山じゅんじ
内田勘太郎
木村充揮
Sundayカミデ
塩塚モエカ（羊文学）
ヒコロヒー
▼チケット一般販売中
詳細：https://kimyoreitaro.com/news/budokan260703/
◾️アルバム『1976』
2026年4月22日（水）リリース
Streaming / DL https://jvcmusic.lnk.to/1976
特設サイト https://www.jvcmusic.co.jp/strangereitaro/1976/
▼収録曲
オー・シャンゼリゼ
元気でやってるか(塩分チャージCMタイアップソング)
愛がすべてのこと(TBSドラマストリーム『終のひと』主題歌)
愛の讃歌
silvers
Budda Beat Clubへようこそ
Blue so much
窓の外
1976
いとしのエリー
陽炎
わたしの歌
▼店舗別オリジナル特典
対象店舗ならびにオンラインストアにて、ニューアルバム「1976」をご購入いただいた方へ、先着でオリジナル特典をプレゼント。
Amazon：メガジャケ
VICTOR ONLINE STORE：ポストカードA
TOWER RECORDS全国各店／TOWER RECORDS ONLINE：ポストカードB
HMV全国各店：ポストカードC
楽天ブックス：ポストカードD
budstore：ポストカードE
オフィシャルファンクラブ：ポストカードF
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