AMOSTYLEの新作「カーヴィースリムブラ」で薄着コーデを美しく♪
薄着やTシャツコーデが増えるこれからの季節。洋服をすっきり着こなしたいけれど、ボディラインや下着のひびきが気になる…という方も多いのではないでしょうか。そんな悩みに寄り添う新作として、AMOSTYLE BY Triumphから「カーヴィースリムブラ＜Lily Breeze＞」が登場♡女性らしい丸みをキープしながら、自然なスリムシルエットを叶える、夏に頼れる新定番インナーです。
薄着映えを叶える機能美
「カーヴィースリムブラ」は、脇高設計によって気になる脇肉をすっきり整え、背中部分は広いV字シルエットで段差を軽減。どこから見ても美しいラインを演出してくれるアイテムです。
さらに、サイズ別設計を採用しているのもポイント。サイズごとにカップの厚みや素材を調整することで、無理なくナチュラルな丸みバストをメイクします。
しなやかなコンフォートワイヤーを使用しているため、締め付け感を抑えながら快適なフィット感を実現。薄着になる季節でも、心地よく着用できるのが嬉しいですね♪
LOWRYS FARM×池端杏慈♡透明感あふれる2026夏ビジュアル公開
初夏に映える2タイプ展開
価格：ブラジャー3,960円（税込）～／ショーツ1,760円（税込）～
・レースタイプ（AMST1551 WHU1）
カラー：ホワイト／ブラック
・スムースタイプ（AMST1551 WHU2）
カラー：カメオブラウン／テンダーピンク
デザインは、初夏の風に揺れる花びらや、凛と咲くアシダンセラの花からインスピレーションを受けた上品な仕上がり。透明感のある2トーンレースが、女性らしさを引き立てます。
ラインナップは、総レース仕様の「レースタイプ」と、なめらかな質感が魅力の「スムースタイプ」の2種類。
洋服にラインが響きにくい設計なので、Tシャツや薄手トップスとも好相性。シーンや気分に合わせて選べるのも魅力です。
2026年5月7日（木）より、全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアにて発売中です。お気に入りの夏服をもっと素敵に着こなしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡
サイズ：（ブラジャー）C～Gカップ／アンダー65～75（ショーツ）M／L
夏コーデの頼れる新定番に♡
シルエットの美しさと快適な着け心地を両立した「カーヴィースリムブラ」は、これからの季節にぴったりのアイテム。
レースタイプとスムースタイプ、それぞれ異なる魅力があり、毎日のコーデに自然と取り入れたくなる一枚です。
薄着でも自信を持っておしゃれを楽しみたい方は、この夏の新定番として取り入れてみてはいかがでしょうか♪