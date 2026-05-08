AMOSTYLEの新作「カーヴィースリムブラ」で薄着コーデを美しく♪

薄着やTシャツコーデが増えるこれからの季節。洋服をすっきり着こなしたいけれど、ボディラインや下着のひびきが気になる…という方も多いのではないでしょうか。そんな悩みに寄り添う新作として、AMOSTYLE BY Triumphから「カーヴィースリムブラ＜Lily Breeze＞」が登場♡女性らしい丸みをキープしながら、自然なスリムシルエットを叶える、夏に頼れる新定番インナーです。

薄着映えを叶える機能美

「カーヴィースリムブラ」は、脇高設計によって気になる脇肉をすっきり整え、背中部分は広いV字シルエットで段差を軽減。どこから見ても美しいラインを演出してくれるアイテムです。

さらに、サイズ別設計を採用しているのもポイント。サイズごとにカップの厚みや素材を調整することで、無理なくナチュラルな丸みバストをメイクします。

しなやかなコンフォートワイヤーを使用しているため、締め付け感を抑えながら快適なフィット感を実現。薄着になる季節でも、心地よく着用できるのが嬉しいですね♪

LOWRYS FARM×池端杏慈♡透明感あふれる2026夏ビジュアル公開

初夏に映える2タイプ展開

価格：ブラジャー3,960円（税込）～／ショーツ1,760円（税込）～



・レースタイプ（AMST1551 WHU1）

カラー：ホワイト／ブラック

・スムースタイプ（AMST1551 WHU2）

カラー：カメオブラウン／テンダーピンク

デザインは、初夏の風に揺れる花びらや、凛と咲くアシダンセラの花からインスピレーションを受けた上品な仕上がり。透明感のある2トーンレースが、女性らしさを引き立てます。

ラインナップは、総レース仕様の「レースタイプ」と、なめらかな質感が魅力の「スムースタイプ」の2種類。

洋服にラインが響きにくい設計なので、Tシャツや薄手トップスとも好相性。シーンや気分に合わせて選べるのも魅力です。

2026年5月7日（木）より、全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアにて発売中です。お気に入りの夏服をもっと素敵に着こなしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡

サイズ：（ブラジャー）C～Gカップ／アンダー65～75（ショーツ）M／L

夏コーデの頼れる新定番に♡

シルエットの美しさと快適な着け心地を両立した「カーヴィースリムブラ」は、これからの季節にぴったりのアイテム。

レースタイプとスムースタイプ、それぞれ異なる魅力があり、毎日のコーデに自然と取り入れたくなる一枚です。

薄着でも自信を持っておしゃれを楽しみたい方は、この夏の新定番として取り入れてみてはいかがでしょうか♪