倉悠貴、山下美月、風間俊介が主演を務めるドラマ『ある日彼女のパンティーが、』が、5月31日23時よりNHK総合で放送されることが決定した。

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本作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「創作テレビドラマ大賞」の第49回において、応募総数1056作品の中から大賞に選ばれた加藤予備による同名作を映像化したもの。まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・想太と、漫画家を目指す妻・優衣の姿を描く。優衣のパンティーをめぐるひょんなできごとから起きる大騒動が2人の関係を変化させていく。

主人公の並木想太を演じるのは、本作がNHKドラマ初主演となる倉。想太の妻・優衣役を山下が担当する。そして、優衣の漫画を担当する編集者であり、2人を見守る存在の瀬良秀樹を風間が演じる。また、音楽は6人組インストバンド・Hei Tanakaが手がけることが決定した。

今回の発表にあわせて、倉、山下、風間、脚本の加藤、音楽のHei Tanakaからコメントも寄せられた。

コメント●倉悠貴（並木想太役）タイトルを聞いた瞬間、「なんだそれは！」とワクワクしたのを覚えています。いざ脚本を拝見すると、夫婦の微笑ましい日常と心の機微が繊細に描かれており、かつコミカルでユニークなセリフも散りばめられていて、撮影がとても楽しみになりました。想太の持つ優しさと真っ直ぐさを大切に、心を込めて演じました。観た後に少し人に優しくなれるような、そんな温かいドラマになっていると思います。優衣と想太を、ぜひ温かく見守っていただけたら嬉しいです。

●山下美月（並木優衣役）どこにでも落ちている些細な幸せでも、二人で拾えばかけがえのない宝物になる。そんな奇跡のような日常を教えてくれる、コミカルで可愛らしい夫婦のお話です。楽しさも苦しさも、半分こ。2人の愛らしい温かさに、是非癒やされてください。

●風間俊介（瀬良秀樹役）『ある日彼女のパンティーが、』どんなドラマかタイトルからは想像もつかないのではないでしょうか。実はこのドラマ、優しさ、すれ違い、愛おしさ、もどかしさ、全てが詰まった物語です。出演者ではありますが、倉さん演じる想太と山下さん演じる優衣の微笑ましい日常が、今から楽しみです。その日常の中のすれ違いも、気付きもきっとこれからの2人の糧になるであろうと、ずっと応援したくなる2人。楽しみにしていて下さい。

●加藤予備（作）どこにでもいるような夫婦のことを書きました。どこにでもいるようなささやかなふたりのことです。でも、どんなにありふれていても同じ関係性というものは無いのだ、と思いながら、ふたりだから生まれた物語を書きました。「薔薇色だぜ」「ブルーだよ」と日々の出来事に一喜一憂しながら生活を行ったり来たりするふたりを、温かく受け入れてもらえたらこんなにうれしいことはありません。ふたりを、どうぞよろしくおねがいいたします。

●Hei Tanaka（音楽）予備さんがこの本を書く時に Hei Tanaka を聞いてくださっていた、というきっかけから音楽を担当させて頂き、とんでもなく楽しい創作と制作の時間でした。いまや想太は僕で、優衣も僕。そして何を隠そう、誰も知らない美しい物語の主人公は･･･そんな気持ちにさせられちゃって、してやられたな。と、苦笑いしちゃって、いつもの帰り道に軽くスキップなんてしちゃって。それもこれも、なんて愛おしい日常。どこまでも優しくて、勇気のある2人のおはなし。是非お楽しみください。

（文＝リアルサウンド編集部）