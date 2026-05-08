「間に合わんぞ…」放送直前に『逃走中』公式SNSが異例の投稿 ファンから“愛ある”返し相次ぐ
フジテレビのバラエティー番組『逃走中』の公式SNSが8日に更新。あす9日に『逃走中シークレットミッション〜真実〜』の放送を控える中、切実なコメントが反響を呼んでいる。
【写真】切実すぎるコメント…！反響を呼んでいる『逃走中』公式SNSの投稿
9日午後9時からは2日の放送に引き続き、 埼玉・西武園ゆうえんちを舞台に激闘が繰り広げられる。また今回は、高額報酬と引き換えにミッション失敗を狙う“妨害者”が潜むという新システムが発動されることもあり、予測不能な逃走劇に注目が集まっている。
こうした中、公式SNSは「スタッフの皆様」と書き出すと、「言っても聞かないので書き込みます。間に合わんぞ…放送明日なのに」などと切実な思いが投稿された。
異例とも言える投稿にファンからは「かなり切実なやつで草」「前代未聞だろこれ」「現実から逃走すんなw」「がんばれ編集」「間に合わなかったらハンター100体放出」との反響が寄せられている。
【写真】切実すぎるコメント…！反響を呼んでいる『逃走中』公式SNSの投稿
9日午後9時からは2日の放送に引き続き、 埼玉・西武園ゆうえんちを舞台に激闘が繰り広げられる。また今回は、高額報酬と引き換えにミッション失敗を狙う“妨害者”が潜むという新システムが発動されることもあり、予測不能な逃走劇に注目が集まっている。
こうした中、公式SNSは「スタッフの皆様」と書き出すと、「言っても聞かないので書き込みます。間に合わんぞ…放送明日なのに」などと切実な思いが投稿された。
異例とも言える投稿にファンからは「かなり切実なやつで草」「前代未聞だろこれ」「現実から逃走すんなw」「がんばれ編集」「間に合わなかったらハンター100体放出」との反響が寄せられている。