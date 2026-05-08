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ダイソンは、軽量ヘアドライヤー「Dyson Supersonic rヘアドライヤー セラミックパティーナ／トパーズ (HD17 CPATO AM)」を56％オフの25,900円（税込）で販売しています。

Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic r™ヘアドライヤー セラミックパティーナ／トパーズ (HD17 CPATO AM) 大風量 速乾 軽量【Amazon.co.jp限定】【プロも認める、ダイソン最軽量ドライヤー²】 Dyson(ダイソン) \25,900 （2026/05/07 16:12時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

驚きの軽さと操作性でスタイリングしやすい！

↑ ダイソンの「Dyson Supersonic rヘアドライヤー セラミックパティーナ／トパーズ (HD17 CPATO AM)」

Dyson Supersonic rヘアドライヤー セラミックパティーナ／トパーズ (HD17 CPATO AM)は、コンパクトなボディに、自由自在な操作性と速乾性を兼ね備えたヘアドライヤー。

大きな特徴は、従来の「Dyson Supersonic」と比較して30%小さく、20%軽量になったというそのコンパクトさ。人間工学に基づいた設計で自由自在な操作性を実現しており、届きにくい後頭部なども簡単に乾かせるようになっています。

また、小型で軽量ながら電力密度の高い新開発の流線形ヒーターを搭載。曲線を通過する気流をより均等に熱することで、高精度なスタイリングと速乾を実現し、熱による頭皮や髪へのダメージからしっかり守ってくれるとうたいます。

さらに、便利な「オート設定アタッチメント」機能も備わっており、取り付けたアタッチメントを瞬時に認識して、あらかじめ設定された推奨の風速・風温に自動で調節してくれるといいます。

毎日のヘアドライをもっと快適にしてみませんか？ 56%オフという非常にお買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

ダイソンの軽量ドライヤーが今なら25,900円！

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