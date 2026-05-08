レッドハリケーンズ大阪が西浦洋佑、金勇輝ら６選手の退団を発表

ラグビー・リーグワン２部のレッドハリケーンズ大阪（ＲＨ大阪）は８日、西浦洋祐、藤野佑磨、細野裕一朗（以上プロップ）、エリオット・ストーク、藤田達成（以上ロック）、ＣＴＢ金勇輝の６選手が今季限りで退団すると発表した。

ＲＨ大阪で１３シーズンを過ごした３５歳の西浦はクラブを通じ、家族やファンへの感謝とともに「今シーズンをもって退団、そして現役を引退することになりました。ここ２、３年はけがに悩まされることも多く、思うようにプレーできない時間もありましたが、どんな時もチームメートと感情を共有し、支え合いながらラグビーに向き合えたことを誇りに思います」とコメントした。

１１シーズン所属した金は今後、社業に専念するとし、「３歳でラグビーを始めてから３０年がたちました。ラグビーをプレーすることは、自分のアイデンティティーの大きな要素の一つでした。退くことに対する不安や未知への恐怖もありましたが、考え抜いた末に自分でこの決断をしました。夢のような日々にもいつか終わりが来ると分かっていながら、後悔しないよう必死に走り続けてきました。胸を張ってやり切ったと言えます」とコメントした。

ＲＨ大阪はホストでのリーグ最終節（１１日、ヤンマー）を残し、８チーム中５位。２部残留が決まっている。