菊地亜美、私物のブランドバッグを査定 値段に驚き
タレントの菊地亜美が8日、都内で行われたブランドリユースショップ「BRAND OFF SHIBUYA」「Rodeo Drive SHIBUYA」オープニングイベントに出席した。
【写真】ドキドキ…査定するシャネルのバッグを掲げる菊地亜美
2店舗は、渋谷センター街に旗艦店としてきょう8日に同時オープン。オープニングイベントでは、菊地が持ち込みのブランド品を公開査定することに。菊池が持参したのは、今年購入したというシャネルのバッグ。
毎年、年始にモチベーションを上げるために大きい買い物をするという菊地は、シンガポールでこのバッグを購入したそう。持ち手の部分がゴールドなのが一般的な中、シルバーのものが欲しかったといい「（シンガポールで）『You are sweet！』って言われて、ディスプレイされていなかったけど、1点だけあったものを買えたんです！」と巡り合わせで買えたことを告白。
今回売るつもりはないそうだが「この買い物ってどうだったのかなという気持ちで査定を聞きたい」と持ってきたと話す。査定は「97万円」という結果で、菊池は「おお〜！買った時とそんなに変わらない！」とびっくり。「今価値が上がり始めているところで、今後もっと上がる可能性がある」と聞くと、菊池はうれしそうに喜んでいた。
イベントにはタレントのユージも登場した。
【写真】ドキドキ…査定するシャネルのバッグを掲げる菊地亜美
2店舗は、渋谷センター街に旗艦店としてきょう8日に同時オープン。オープニングイベントでは、菊地が持ち込みのブランド品を公開査定することに。菊池が持参したのは、今年購入したというシャネルのバッグ。
今回売るつもりはないそうだが「この買い物ってどうだったのかなという気持ちで査定を聞きたい」と持ってきたと話す。査定は「97万円」という結果で、菊池は「おお〜！買った時とそんなに変わらない！」とびっくり。「今価値が上がり始めているところで、今後もっと上がる可能性がある」と聞くと、菊池はうれしそうに喜んでいた。
イベントにはタレントのユージも登場した。