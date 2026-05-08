資産を守る最強のポジション「役員」とは

不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！

今回は、多くのオーナー様が避けがちな「管理組合の役員（理事長など）」についてです。

「めんどくさい」という先入観を持たれがちですが、運営の内側に入ることで、実は「お任せ投資」では決して得られない数多くのリターンが存在します。

実際のオーナー様のリアルな声も交えながら、そのメリットを見ていきましょう。

【リアルな声】「役員になって大正解でした！」

「役員なんて大変そうで気が引けます」

私がオーナー様にご提案すると、最初はほとんどの方がそのように回答されます。

しかし先日、思い切って役員に就任されたあるオーナー様から、こんな嬉しいメッセージをいただきました。

オーナー様 オーナー様 役員同士のやりとりや、外部（管理会社など）とのやりとりを通して、投資家としてすごく勉強になっています。役員になって正解でした。ありがとうございます！

最初は「めんどくさい」と思っていた方でも、いざ運営の内側に入ってみると、ご自身のスキルが格段に上がるのを実感されるのです。

では、その具体的なメリットを見ていきましょう。

メリット1：「無駄な支出」を抑え、「新たな収入」を生み出せる

管理会社から提案される工事費用に対し、役員の立場で「相見積もりを取る」といったコスト削減の提案ができます。

さらに、空きスペースへのシェアサイクルポートの設置など、管理組合に「新たな収入」を生み出すアイデアを実現することも可能です。

支出を抑え、収入を増やす両面のアプローチは、ご自身の大切な資産を守ることに直結します。

メリット2：投資家としての「スキルアップ」と「良い出会い」

役員になることで得られる最大の財産は、「生きた知識」と「人脈」かもしれません。

冒頭のお客様の声にもあったとおり、建物の仕組みをはじめ、本には載っていないリアルな知識が手に入り、不動産投資家としてのレベルが格段に引き上がります。

さらに、役員として集まるのは「自分の資産を良くしよう」という高い意識を持ったオーナー様たちです。

普段はなかなか出会えないほかの投資家と情報交換ができたり、良質なネットワークが広がったりすることも、ほかにはない大きな魅力です。

メリット3：組合の収支改善の対価として「役員報酬」が狙える

役員＝ボランティアだと思っていませんか？

実はマンションの管理組合の規約や資金の状況によっては、お小遣い程度の「役員報酬」が設定されている場合があります。

今は規約にない物件でも、メリット1のように「組合の財布を潤わせた実績」をもとに、総会で報酬制度を提案し、合意を得ることも可能です。

「ご自身の時間や貢献に対して、ささやかながら還元が得られるかもしれない」

という事実は、役員を引き受ける前向きな後押しになってくれるはずです。

実務の「めんどくさい」は、すべてRENOSYにお任せ

「メリットはわかっても、専門知識がないし、総会の進行なんて無理！」

という不安は残りますよね。

ご安心ください。

実は、一番ハードルが高く感じる総会の進行も、当日は管理会社が用意した台本（カンペ）を読み上げるだけで進められるケースがほとんどです。

また、分厚い資料の読み解きや、相見積もり・収益化のアドバイスなど、めんどくさい実務面はRENOSYの「建物管理サポート」が裏方として徹底的に支援いたします。

オーナー様は意思決定の場に参加するだけで大丈夫です！

次回予告

「相見積もりってそんなに効果があるの？」

と思った方へ。次回の第5回は、いよいよ実践的なテクニック！

「【コスト削減】知るだけで変わる！ 大規模修繕の『相見積もり』マジック」をお届けします。

お楽しみに！