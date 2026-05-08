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「海外在住者の夢が叶った」日本で買ったある道具で“究極のTKG”が完成。あまりの旨さに悶絶

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パジメ | Pajime」が、海外在住者必見の動画「【アメリカ生活】海外在住者の夢が叶いました。アメリカでは食べられない夢のTKG」を公開し、大きな注目を集めている。



日本への一時帰国時にパジメが厳選し、実際に使って「正解だった」と確信したキッチングッズの数々。ランキング形式で紹介されるアイテムは、プロ仕様から100均のアイデア商品まで、その審美眼が光るラインナップだ。



なかでも視聴者を驚かせたのは、6位にランクインした「関孫六キッチンバサミ」の実力。「ハサミは強さ至上主義」と語るパジメが、実際に鶏の骨をものともせず一瞬で切り離す実演シーンは、その圧倒的な切れ味に「めっちゃ良くないこれ」と興奮を隠せない。



さらに、5位にはダイソーの「揉んでほぐせる調味料ストッカー」が登場。湿気で固まりがちな粉末を外から揉んで崩せる画期的な構造に、日米問わず家事に悩む視聴者から感心の声が上がっている。



そして、今回のハイライトとも言えるのが4位の「電子レンジ調理器 半熟たまご風」だ。生食が難しいアメリカの卵事情を背景に、レンジで爆発させずに理想の半熟卵が作れるこのアイテムにパジメは歓喜。完成した卵をご飯に乗せ、こだわりの調味料や納豆と共にかき込む「夢の卵かけご飯」の実食シーンでは、あまりの幸福感に言葉を失う一幕も。



「焼肉と鍋が同時に楽しめる鍋」や「ロマン溢れる銅の卵焼き器」など、10位から4位までを一気に紹介した今回の動画。単なる商品紹介に留まらない、パジメ流の「自炊を楽しむ哲学」が詰まった内容は、料理を愛するすべての人に刺さるはずだ。



鶏肉を秒速で解体する衝撃の切れ味や、見ているだけでお腹が空く「至高のTKG」の実食風景は、ぜひ動画でその迫力を体感してほしい。