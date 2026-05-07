待ってましたあぁッ！！【3COINS】売り切れ前に確保しとこ♡「新作冷感グッズ」

日差しの強さが気になり始める時期。【3COINS（スリーコインズ）】からは、お出かけ時やおうちでのリラックスタイムに役立つ、ひんやりと心地よい新作アイテムが豊富に登場しています。今回は、繰り返し使えて、毎日の暑さ対策を快適にサポートしてくれそうな、注目のラインナップをご紹介します。

帽子の中をひんやり保つ「帽子用冷感パッド」

熱がこもりやすい頭部を優しく冷やしてくれる、暑い日のお出かけ時に重宝しそうな冷感アイテム。爽やかなブルーと落ち着いたグレーの全2色が展開されており、お気に入りの帽子へ忍ばせれば、快適に過ごせそう。何度でも繰り返し使えるのも魅力です。

「リュック用冷感シート」で通勤通学も快適に

荷物を背負ったときの不快感を軽減してくれそうなのが、リュック用の冷感シート。なんとこちら、上部の持ち手や肩紐のベルト部分へ簡単に固定して使用できる優れものなんです。背中全体に心地よいひんやり感を与えてくれるため、通勤や通学の移動時間が少し快適になるかも。

睡眠をサポートする「冷感ピロー」

夏のおやすみタイムを整えるのにぴったりなのが、寝苦しい夜の頭部を心地よく冷やしてくれるこちらのアイテム。公式HPによると「結露しにくく、寝具や衣類を濡らさずに使えます」とのことなので、タオルを巻く手間も不要。冷蔵庫や冷水で簡単に冷やせるのも嬉しいポイントです。

おうちや職場で大活躍の予感「冷感座布団」

室内で過ごす際の暑さ対策に役立ちそうな、使い勝手の良い冷感クッション。グレーとブルーの全2色が用意されているので、使っているイスのカラーに合わせて選ぶといいかも。オフィスでのデスクワークやリビングでのくつろぎ時間を、快適に彩ってくれるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里