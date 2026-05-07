好き好きロンちゃんが7月4日、100万52歳の誕生日を迎える。同日、東京・SHIBUYA CYCLONEにて、仲良しのバンドメンバーと一緒に誕生日ライブ＜好き好きロンちゃん1,000,052nd BIRTHDAY BASH＞を開催することが決定した。

バンドメンバーは、幼馴染のベーシストまこたん(BRAHMAN / OAUのMAKOTOとは別人設定)をはじめ、ギターにKuboty(SCREW WALKER)、ドラムにエイジ(OVER ARM THROW)を迎えるなど、100万50歳の生誕イベントぶりのバンド集結となる。

当日は、好き好きロンちゃんとおまけのまこたんのライブではお馴染みの未リリース曲もバンドアレンジでパワーアップして披露されるなど、桃色の魔法がかかった楽曲でノリノリになれること間違いなし。メンマのみんなでロンちゃんの誕生日をお祝いしよう。

■＜好き好きロンちゃん1,000,052nd BIRTHDAY BASH＞

7月4日(土) 東京・SHIBUYA CYCLONE

open11:30 / start12:00

▼好き好きロンちゃんバンド

Vo,G / 好き好きロンちゃん

B / おまけのまこたん(BRAHMAN / OAUのMAKOTOとは別人設定)

G / Kuboty(SCREW WALKER)

Dr / エイジ(OVER ARM THROW)

▼チケット

前売り ￥3,500- / 当日 ￥4,000-

一般発売：2026/5/10(日) 10:00〜

live pocket : https://livepocket.jp/e/bvdt8