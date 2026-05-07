家計のお助け食材「厚揚げ」を使いこなす！4月に最も読まれた「コラム」の記事は？【月間ランキングTOP5】

節約できておいしいレシピに注目！「コラム」「インタビュー」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、プロの料理家や栄養士の方、専門家によるさまざまなコラムやインタビューの記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年4月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！卵1つで作れる厚焼き卵のレシピ比較や、厚揚げが主役の100円おかずなど、おいしく節約できるレシピを紹介したコラムがよく読まれていました。

第5位:徹底比較、卵1つで作る厚焼き卵の作り方でどれだけ違う?



5位にランクインしたのは、卵1つで作る厚焼き卵レシピ3つを実際に作り比べた記事でした。折りたたんで厚みを出す方法、卵焼き器の半分を使って調理する方法、パン粉でかさ増しする方法を検証。それぞれに良さがあるため、重視するポイントによってレシピを使い分けるのが大切です。

第4位:黄金比タレが簡単＆ウマい、5分で完成する豚の生姜焼き



クックパッドニュースで人気だった「豚の生姜焼き」レシピを編集部員が実際に作ってレポート。3つの調味料を黄金比で合わせるだけで味が決まり、手早く作れます。小麦粉をまぶしてたれをからみやすくするのがポイント。実際に作った方からも「お肉が柔らかくておいしい」「とろっとしたタレがよく絡んでおいしい」と絶賛の声が届いています。

第3位:焼くまで5分で簡単、お店の味わいの生クリームベイクドチーズケーキ



3位にランクインしたのは、お菓子研究家の福田淳子さんが教える生クリームベイクドチーズケーキをご紹介した記事でした。クリーミーさとなめらかさがあり、コクと爽やかさのバランスが絶妙な味わい。下準備をしておけば、焼くまで5分という簡単さも魅力です。手軽なのに失敗しづらく、お店で買ったような味に仕上がります。

第2位:抱えて食べたくなるほどおいしい、新しい春キャベツの食べ方3選



春キャベツを使った新しいレシピを掲載。ナンプラーやヨーグルトなど意外な材料で、いつもと違う新しいおいしさに仕上がります。和え物・炒め物・サラダと、春キャベツならではのやわらかさを楽しめる一品ばかり。旬のうちに、ぜひ作ってみてくださいね。

第1位:1パック買えばOK、100円厚揚げで作る満足おかず



4月のコラム記事で最も読まれたのは、厚揚げ1パックを使って100円前後でできるおかずを3品集めた記事でした。和・洋・中と違う味付けで楽しめて、食べ応えもしっかり。お肉なしでもボリューム満点、レンジで3分の簡単レシピなど、物価高が続く今、家計の味方である厚揚げの活用法に注目が集まりました。

クックパッドニュースでは他にも多くのコラム・インタビュー記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。