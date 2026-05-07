モデルの冨永愛さん（43）が第2子を出産したことを報告しました。

【映像】第2子出産を報告した冨永愛とお相手の⼭本⼀賢

冨永さんは5月7日、インスタグラムで、「無事、出産できましたことをここにご報告します。高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました。20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と綴っています。

冨永さんの報告にファンからは、「おめでとうございます！」「お体労りつつ頑張って〜」

「体力的に大変だと思いますが、寝れる時は積極的に寝てください」など、多くの祝福が寄せられています。

冨永さんは、2004年にパリ在住の一般男性と結婚し、2005年に、現在モデルとして活躍している長男・章胤さん（21）を出産。しかし、2009年4月に離婚を発表していました。

2025年12月には、インスタグラムで、「このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」と明かしていました。（『ABEMA NEWS』より）