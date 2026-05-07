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Osmo Pocket4のD-Log撮影で逆光でも階調豊かな映像に！意外と知らない基本設定とNDフィルター活用

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「kirihara」が、「Osmo Pocket4 D-Logテスト／忘れがちな基本設定雑談など」と題した動画を公開した。動画では、TELESINの可変NDフィルターを使用し、日中の屋外でシャッタースピードを固定した10bit D-Log撮影のテストを実施。フルオート撮影からの脱却を目指すユーザーに向け、より高品質な映像を撮影するための設定のコツや注意点を解説している。



前回はフルオートで撮影し、逆光時にコントラストが失われた映像になってしまったというkirihara。今回はD-Logで撮影し、DJI公式から配布されている純正LUTを使用して簡単に色を戻し、明るさのみを微調整している。編集段階で「空の階調などが良い感じ」と語り、以前のD-Log Mとは異なり「Pocket4のLogは思ったように調整できる」と高く評価した。



一方で、D-Log撮影特有の注意点も指摘。D-LogではISO感度オートの下限が400になるため、明るい日中の撮影ではNDフィルターが必須となる。今回使用した5段分のNDフィルターでも日差しをカバーしきれず、「ND64以上のものが良い」とアドバイスしている。さらに、ジンバルの可動域が狭く「可動域限界の表示がいちいち出る」といったリアルな不満点も赤裸々に語られた。



また、充電ベースアダプタの使い勝手の良さや、後編集でのズームとロスレスズームの画質比較なども検証。ロスレスズームの方がシャープであるものの、AIで補完しているような印象を受けると細かな違いを分析した。



動画の終盤では、歩行時の縦揺れを軽減するチルトロックの活用や、ファイルサイズを抑えつつ画質を保つためのビットレート標準の推奨など、実践的なノウハウも紹介された。適切なNDフィルター選びと詳細な設定を組み合わせることで、Pocket4のポテンシャルを最大限に引き出した、よりシネマティックな映像表現が可能になるだろう。