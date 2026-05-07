新入社員が選ぶ「理想の男性上司」ランキング！ 2位「内村光良」、では1位は？ 【バラエティ部門】
明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【バラエティ部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良さんでした。
共演者を立てながら場をまとめる姿勢や、穏やかな人柄が「親しみやすい」「優しい」と高く評価されています。新入社員が選ぶ「理想の男性上司」ランキングの総合部門でも2位を獲得しました。
1位は、お笑いコンビ・麒麟の川島明さんでした。
出演者や場の空気を的確に読み取りながら意見をまとめる高い調整能力や、冷静で落ち着いた対応が「安心感がある」「話しかけやすい」といった支持を集めているようです。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：内村光良（ウッチャンナンチャン）
2位は、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良さんでした。
共演者を立てながら場をまとめる姿勢や、穏やかな人柄が「親しみやすい」「優しい」と高く評価されています。新入社員が選ぶ「理想の男性上司」ランキングの総合部門でも2位を獲得しました。
1位：川島明（麒麟）
1位は、お笑いコンビ・麒麟の川島明さんでした。
出演者や場の空気を的確に読み取りながら意見をまとめる高い調整能力や、冷静で落ち着いた対応が「安心感がある」「話しかけやすい」といった支持を集めているようです。
(文:All About ニュース編集部)