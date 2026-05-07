[5.6 欧州CL準決勝第2戦](アリアンツ・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 21 伊藤洋輝

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

FW 11 ニコラス・ジャクソン

監督

ビンセント・コンパニ

[パリSG]

先発

GK 39 マトベー・サフォノフ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 87 ジョアン・ネベス

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 14 デジレ・ドゥエ

控え

GK 70 A. Vignaud

GK 80 B. Laurendon

GK 89 レナート・マリン

DF 4 ルーカス・ベラルド

DF 6 イリア・ザバルニー

DF 21 リュカ・エルナンデス

MF 19 イ・ガンイン

MF 24 セニー・マユル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

FW 49 イブラヒム・エムバイェ

監督

ルイス・エンリケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります