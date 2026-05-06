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金融系YouTuberのラプトル博士が、「【絶対確認】プライベートクレジット問題がさらに深刻化で新NISAはどうなる？今すぐやるべき3つの確認を徹底解説！」を公開した。動画では、深刻化するプライベートクレジット問題の現状と、新NISAを含む個人投資家の資産への影響、そして今すぐ取るべき対策について解説した。



プライベートクレジットとは、銀行以外のファンドが企業に直接融資する仕組みである。低金利を背景に市場規模が約286兆円に急拡大した一方で、デフォルト率が過去最高水準に達しているという。動画ではアメリカの破綻事例として、信用スコアを持たない顧客に貸し付けた中古車販売会社や、架空の請求書で資金を騙し取った自動車部品会社を挙げ、「もはや詐欺レベル」と指摘。さらに、これらは対岸の火事ではなく、日本のメガバンクや生命保険会社も高利回りを求めて参入しており、「がっつり巻き込まれている」と警鐘を鳴らした。



この事態が株式市場や新NISAで人気の「S&P500」「オルカン」に与える影響についても言及。リーマンショックのような急激なパニックではなく、企業の倒産や貸し渋りによって「景気全体がじわじわ悪化していく」という長期停滞の可能性を示唆した。



これを踏まえ、個人投資家が今すぐやるべき3つの確認を提示した。1つ目は、投資信託の目論見書を読み、「オルタナティブ」や「バンクローン」などの警戒すべきキーワードがないかチェックすること。2つ目は、毎月分配型などの高利回り投信の罠を見抜くこと。3つ目は、iDeCoや変額保険などの運用先にリスク商品が含まれていないかを確認することだ。「S&P500やオルカンは上場株式のみに投資する」ため安心としつつも、自身の保有資産の隅々まで目を光らせるよう促した。



ラプトル博士は「知らないことが最大のリスク」と語り、パニックにならず冷静に自身の資産状況を把握し、不測の事態に備えていくことの重要性を強調して締めくくった。