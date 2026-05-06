鹿島がEAST首位固め！ 数的優位を活かして水戸に３−０完勝、２位との勝点差「５」に拡大！
EASTグループで首位の鹿島は５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第15節で水戸ホーリーホックとホームで対戦。３−０で完勝し、首位突破へ向けて大きな一勝を手にした。
試合は立ち上がりから鹿島が主導権を握る展開となる。すると30分、レオ・セアラを倒した水戸の牛澤健が決定的得点機会の阻止で一発退場。鹿島は数的優位となり、一気に流れを引き寄せる。
後半に入っても攻勢は変わらない。58分、右CKのこぼれ球に反応した師岡柊生がヘディングで押し込み、ついに先制点を奪取。71分にはレオ・セアラが左からのクロスに頭で合わせ、追加点をマークした。
さらに79分、L・セアラが右足でネットを揺らし、その後も危なげなく試合を進めた鹿島が３発快勝。２連勝を飾り、２位のFC東京との勝点差を「５」に広げた。
地域リーグラウンドは残り３試合。首位突破へ大きく前進した鹿島は、次節10日に敵地で横浜F・マリノスと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ガッキー、有村架純、今田美桜らを抑えての１位は？ 「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」
試合は立ち上がりから鹿島が主導権を握る展開となる。すると30分、レオ・セアラを倒した水戸の牛澤健が決定的得点機会の阻止で一発退場。鹿島は数的優位となり、一気に流れを引き寄せる。
後半に入っても攻勢は変わらない。58分、右CKのこぼれ球に反応した師岡柊生がヘディングで押し込み、ついに先制点を奪取。71分にはレオ・セアラが左からのクロスに頭で合わせ、追加点をマークした。
さらに79分、L・セアラが右足でネットを揺らし、その後も危なげなく試合を進めた鹿島が３発快勝。２連勝を飾り、２位のFC東京との勝点差を「５」に広げた。
地域リーグラウンドは残り３試合。首位突破へ大きく前進した鹿島は、次節10日に敵地で横浜F・マリノスと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ガッキー、有村架純、今田美桜らを抑えての１位は？ 「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」