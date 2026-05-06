SEVENTEEN、ファンミーティング日本公演ライブビューイング来場者特典公開
13人組グループ・SEVENTEENの日本ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』のライブビューイング来場者特典が6日、発表された。
【写真】レアアイテム！ライブビューイング来場者特典
昨年9月の韓国・仁川を皮切りに、全世界14都市で29回の公演を続け、84万人余りの観客（オン・オフライン合算）を動員した『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]』で大成功を収めた“K-POPのアイコン”SEVENTEEN。7ヶ月間続いたワールドツアーの締めくくりとして、5月4日、5日に仁川・アジアード主競技場にて『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE』を開催する。さらに、6月20日、21日には『2026 SVT 10TH FAN MEETING＜SEVENTEEN in CARAT LAND＞』の開催も予定されており、CARAT（ファンネーム）熱狂のイベントが控えている。
CARATの熱が高まるなか、5月13日、14日に東京ドーム、5月23日、24日に京セラドーム大阪にて開催される日本ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』東京ドーム公演おいてライブビューイングを実施、公演の模様を全国の映画館へ生中継する。約1年ぶりとなる日本でのファンミーティング公演を映画館の大迫力のスクリーンで楽しめる。
今回は、来場者特典「ポストカード」のビジュアルが解禁された。ライブビューイングのキービジュアルを使用した、ここでしか手に入らないレアグッズとなっている。8日より、プレリクエスト先着の受付も開始する。なお、来場者特典はなくなり次第終了となる。
【写真】レアアイテム！ライブビューイング来場者特典
昨年9月の韓国・仁川を皮切りに、全世界14都市で29回の公演を続け、84万人余りの観客（オン・オフライン合算）を動員した『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]』で大成功を収めた“K-POPのアイコン”SEVENTEEN。7ヶ月間続いたワールドツアーの締めくくりとして、5月4日、5日に仁川・アジアード主競技場にて『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE』を開催する。さらに、6月20日、21日には『2026 SVT 10TH FAN MEETING＜SEVENTEEN in CARAT LAND＞』の開催も予定されており、CARAT（ファンネーム）熱狂のイベントが控えている。
今回は、来場者特典「ポストカード」のビジュアルが解禁された。ライブビューイングのキービジュアルを使用した、ここでしか手に入らないレアグッズとなっている。8日より、プレリクエスト先着の受付も開始する。なお、来場者特典はなくなり次第終了となる。