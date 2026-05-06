町田vs横浜FM スタメン発表
[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](Gスタ)
※16:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 27 エリキ
MF 34 徳村楓大
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 2 今井智基
DF 24 キム・ミンテ
DF 88 中村帆高
MF 16 前寛之
MF 39 バスケス・バイロン
MF 60 真也加チュイ大夢
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 24 近藤友喜
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 29 樋口有斗
MF 32 田中雄大
FW 18 オナイウ情滋
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
※16:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 27 エリキ
MF 34 徳村楓大
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 2 今井智基
DF 24 キム・ミンテ
DF 88 中村帆高
MF 39 バスケス・バイロン
MF 60 真也加チュイ大夢
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 24 近藤友喜
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 29 樋口有斗
MF 32 田中雄大
FW 18 オナイウ情滋
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫