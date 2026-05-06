今から大活躍な「Tシャツ」→【無印】にあった！ そのまま真似したい「サマ見えコーデ」

だんだんと暑い日が増え、そろそろTシャツの出番。汗ばむ日も着心地のよさにこだわりたいなら【無印良品】をチェックするのがおすすめです。バリエーション豊富に揃っているから、自分好みの1枚が見つかるかも。今回はそんなTシャツを使った、今すぐ真似できるサマ見えコーデを紹介します。

オーソドックスなクルーネックは重ね着にも◎

【無印良品】「婦人 涼感汗じみしにくいクルーネック半袖Tシャツ」\1,490（税込）

ベーシックなクルーネックのTシャツは、何枚あっても重宝するはず。重ね着にも使いやすく、ノースリーブワンピのインナーに仕込めば、今すぐ出かけられるカジュアルコーデが完成。このTシャツは「着たときにひんやり感じる素材」「汗じみしにくい機能」と公式サイトで紹介されていて、重ね着をしても快適に着られそうなところが魅力。色違いで揃えるのもおすすめです。

ゆるサイズ × ボートネックが大人に似合う

【無印良品】「婦人 引き揃え天竺編みボートネック半袖Tシャツ」\1,990（税込）

ゆるめのサイズ感とボートネックが、さりげない抜け感を演出してくれる1枚。首元がすっきり見えることで、カジュアルでも大人っぽい印象に仕上がります。オーガニックコットンを使用した「ドライタッチな風合い」（公式サイトより）で、これからの時季にヘビロテできそう。ワイドパンツを合わせれば、リラックス感のあるこなれた着こなしが完成します。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。