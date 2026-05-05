せいや「“逆武田鉄矢”に注目！！」ゲストは大西流星、日向坂・山下など！せいやMCの衝撃映像第6弾放送決定！

テレ東では5月8日(金)夜６時55分から「世界中のカメラが捉えた衝撃的瞬間 TOP40」を放送します。この番組は世界中から集めた 4146本の衝撃映像の中から 48本をスタッフが厳選。さらにそれを出演者たちが採点し 40 本に厳選したものを放送する今までにない形式の衝撃映像番組です。

去年の6月に放送を開始したこの番組、出演者が見た衝撃映像のうち8本が放送されないかもしれないという番組コンセプトの特殊性と今までに見たことのない衝撃映像の数々、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)の軽快なナレーションが相まって放送の度に好評を博し、今回で6回目の放送となります。

第６弾もMC は前回と変わらず、せいや(霜降り明星) 。抜群のムードメーカー気質とほかの人にはない視点のコメントで番組を盛り上げます。そしてナレーションも前述の通りナダル(コロコロチキチキペッパーズ)が務めます。ゲストは、坪井慶介、大西流星(なにわ男子)、福田麻貴(3時のヒロイン)、山下葉留花(日向坂46)です。

今回の放送でも、様々なジャンルの衝撃映像が次々と繰り出され、出演者は大盛り上がりを見せます。さらに衝撃映像に対し、山下の天然な“山下ワールド”全開のコメントがさく裂し、これに各出演者が総ツッコミを入れる一幕も！

本番組は放送後の配信の予定はございませんので、放送をお見逃しなく！

©テレビ東京

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≪出演者コメント≫

■せいや(霜降り明星)

今回も笑える衝撃映像がいっぱいあって良かったです。

ただやっぱ山下さんの採点だけちょっと心配ですね！コメントがずっとおかしかったので。 笑

山下さんが49 本目の衝撃映像かなと思いました。笑(収録では48本衝撃映像を見るため)

それくらいコメントが変わっていて面白かったです！

おすすめはやっぱりトラックの前に男が立つ、あの名シーンを彷彿とさせる “逆武田鉄矢”な衝撃映像が見れるので、これはドラマもやっている立場からするとぜひご覧いただきたいです！

■坪井慶介

この番組、いい意味で狂ってますね！

笑える映像からびっくりする映像までいろんなジャンルの映像があってこっちは感情が忙しいんです。スタッフさんも多分おかしくなりながらも映像を選んでくれているのだなというバックボーンが見えたので、それでも選び抜いてくれたスタッフさんに感謝してます。あとナダルさんのちょいちょい映像に合ってないナレーションにも注目してください！笑

■大西流星(なにわ男子)

大西：めちゃくちゃおもしろかったですね。4146本の中から選ばれただけあって、全部初めて見るパターンの衝撃映像やったからすごく新鮮さもありました。選りすぐりの48本がここまで面白いと逆にめっちゃおもんないやつだけのなんかワースト 48 だけの映像も観てみたくなってしまいました。

せいや：(割って入って..)それもうお茶の間は意味わからんから。大西君衝撃映像見過ぎてバグってる。笑

大西：僕1 番残って欲しいのはアメリカの海辺でのMV撮影で歌っていたらまさかの事態に巻き込まれる映像ですね！

見ていて気持ちいいし衝撃もあるし笑えるという完璧な映像でしたので皆さんも是非見てください！

■福田麻貴(3時のヒロイン)

テレビ番組でスタッフが4000 本以上の映像から私たちの見る映像を選ぶような企画は聞いたことがないのでめちゃめちゃ斬新でした！スタッフが選りすぐりの48本 だったのでもう間違いなく全部衝撃的でしたし、びっくりする系の映像と面白い系の映像のバランスがすごい良くてずっと見ることができてすごく楽しかったですね。

もちろんエレベーターのカメラが捉えた衝撃映像は絶対残ってほしいですし、クマを沼地にとりにいく衝撃映像もぜひ皆さんにご覧いただきたいです。

■山下葉留花(日向坂46)

私結構日常的に怪我したりとか色々衝撃的なことが起きるんですけど、今回4000人以上の方が衝撃的な大事故というか事件を起こしている映像をみていると、自分の身に起きることについて「こんなの切り傷なんだ」と思えてなんだか元気が出ました。笑(原文ママ)

全ての映像が面白かったですけど、特におしゃぶりを渡す優しい赤ちゃんにいやされました！私のお気に入りの映像が40位以内に入っているのか放送で確かめてください！