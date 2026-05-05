THE SUPER FRUITが、2026年第2弾となる新曲「WANNA BE」を本日5月5日に配信リリースした。

本楽曲は5月4日(月)より開幕した5都市を巡るホールツアー＜ONE FLOWER HALL TOUR2026＞の初日・アマノ芸術創造センター名古屋でのライブにて初披露された。

「WANNA BE」は今年のグループが掲げる「チグハグ、大人になりました」をテーマに、普段のスパフルとのギャップ全開のクールなダンスナンバーだ。ヒップホップ調のトラックに「チグハグだけじゃない」というパンチラインを掲げ、ラップパートも乗りこなすスパフルの新たな可能性を感じることができる楽曲になっている。

また、12月12日(土) 開催の自身最大規模となるワンマン公演＜THE SUPER FRUIT WORLD2026＞に向け、47都道府県フリーライブ＜GO!GO!スパフル47都道府県フリーライブ全国行脚 - Road to 両国国技館 -＞の開催も発表された。約2年ぶりとなる全国フリーライブとして今夏7月18日(土)よりスタートする。詳細は後日発表予定。

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■メンバーコメント

■阿部隼大

2年ぶりとなる47都道府県ライブ！

今年の夏は全国にいるフルファミに直接スパフルのライブを見てもらってまた会いに行きたいなって思って貰えるような素敵なイベントにしていきます！そして、新曲のWANNA BEはスパフルの中でもかなり攻めている楽曲になるのですが、僕ら7人全員の思いが組み込まれている曲でもあるのでこれから毎回しっかりと魂込めて披露していきたいと思ってます！！

■堀内結流

ついに！47都道府県が決定しました！

そろそろなんじゃないかなって思っていたところにタイミングよく発表されたのでとても嬉しい気持ちです！

けど本当に嬉しいしみんなと会える機会がいっぱいあるのでちょー楽しみです！たくさん会おうね！

また、めちゃめちゃかっこいい曲がリリースされました！スパフルかっこいい曲はたくさんあるけどWANNA BEみたいなバチバチクールな曲は初なのでテンション爆上がりです。サビの部分では自分が真ん中を突っ切る部分が推しポイントです！たくさん聴いてねー！

■星野晴海

こうして2年ぶりに47都道府県を回ることができて、本当に嬉しいです！！

前回学業で行けなかった東北地方をリベンジして完全に制覇するぞーの気持ちです！

今年の夏も、きっと色濃くて、熱い時間になる予感がしていて、今からすごく楽しみです！

「WANNA BE」はスパフルとしても、これまでにない“反骨心むき出し”の楽曲になっています。

この曲をターニングポイントに、マイナスな気持ちさえも、誰かの背中をそっと押せるような、寄り添える力に変えて届けていきたいです。

■小田惟真

2年ぶりの47都道府県ということで！まだ行けてないところもあるから今年で絶対制覇するー！

まあたくさん思い出作れるの嬉しい！！両国国技館を満員にするための47都道府県なので自分の出身地だったらぜひ友達とか呼んで来て欲しいー！一緒に楽しもーね！！

そして今夜WANNA BEが解禁されますが、僕たちのこれまでの色々な葛藤を書いた曲です！みんなで少し歌詞に携わられてもらったのでどストレートでもあり、僕たちスパフルを少しだけ知ってる方に聞いていただいて僕たちの本気度が伝わってくれると嬉しいです！！沢山聞いてね！！

■田倉暉久

2年ぶりの47都道府県、まだ直接会いに来れていないフルファミ、これからフルファミになる皆さんに会いに行ける貴重な機会です。

そして今いるフルファミの皆さんと更に沢山の思い出を作れる期間でもあります！

GOGOします！

「WANNA BE」ですが、個人的には今までと違った視点で沢山の人に届いて欲しい1曲です。

きっとこの曲からファンになる方もいると思います。

この曲を披露する度に｢本当に頑張って来たんだなぁ｣といつまでも思ってもらえる楽曲にしたいです。

■松本勇輝

2年ぶりの47都道府県に回れるということで、本当に嬉しいです。そして前に回ったのが2年前だったことにも驚くくらい色濃い思い出が各地で出来る良い機会なので、今年の夏もフルファミと色んな場所に行って楽しい夏にしたいなって思っていて、今からウキウキゆうきです。

WANNA BEは普段のスパフルとは全く異なるテイストの曲で、歌詞も自分達が思っていたこととかもフレーズに入ってるので、そこも見どころです！

あとはダンスの振り付けがカッコよくて曲自体もクールなものになってるのでぜひ沢山聴いてみて下さい。

■鈴木志音

先程、47都道府県フリーライブが発表されましたね！！

2年ぶりということでとてもわくわくするしまたフルファミのご自宅の近くへ行けると思うと最高ですね！

今年も熱い夏にしたいし両国国技館満員な景色も絶対にみたいので今年の夏も全力でフルファミと楽しむぞー！！！

みんなもお友達や家族を連れて遊びに来てね！

WANNA BEは 『ONE FLOWER HALL TOUR2026』初日で初パフォーマンスできて大満足です！

今回かっこいい曲調でダンスもバチバチに激しくなっております！

歌詞も自分達で考えてプロデュースしました！

ぼくたちの気持ち。そしてこれからの未来に向けて歌っています

是非たくさん聴いてください！

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■Digital Single「WANNA BE」

2026年5月5日 配信スタート

https://supafuru.lnk.to/WannaBe

◾️＜THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」＞ 2026年

【愛知】5月4日（月・祝）アマノ芸術創造センター名古屋

【兵庫】5月5日（火・祝）神戸朝日ホール

【東京】5月8日（金）SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

【福岡】5月24日（日）福岡トヨタホール スカラエスパシオ

【宮城】5月30日（土）仙台銀行ホールイズミティ21 ▼チケット

全席指定：6,800円 / ファミリー席：6,800円 ＊1drink代別途

https://l-tike.com/supafuru/

■＜GO!GO!スパフル47都道府県フリーライブ全国行脚 - Road to 両国国技館 -＞

2026年7月18(土)より開催予定

※詳細は後日発表

◾️＜天空の遊園地『THE SUPER FRUIT WORLD 2026 in 両国国技館』＞ 公演日程：2026年12月12日（土）東京・両国国技館

時間：開場16:00 / 開演17:00 ▼チケット

SNS先行URL：https://l-tike.com/supafuru/

＜券種＞

アリーナ席（プレミアム特典付） 14,500円 ※SOLD OUT

アリーナ席 8,800円 ※SOLD OUT

ファミリー席（升席＆プレミアム特典付） 14,500円

ファミリー席(枡席) 8,800円

スタンド席 7,800円

※全席指定席

※プレミアム特典付：“終演後のお見送り会”と“限定グッズ3点程度”付き / 規定枚数に達し次第終了

※年齢制限：未就学児童はチケット不要、膝上鑑賞可。（保護者と同時入場により入場可）。またお席が必要な場合はチケットが必要です。

※枚数制限：お一人様4枚まで