◇プロボクシングDYNAMIC GLOVE on U−NEXT 43 フェザー級10回戦 中野幹士（帝拳）《10回戦》レラト・ドラミニ（南アフリカ）（2026年5月6日 東京・後楽園ホール）

WBO世界フェザー級4位の中野幹士（30＝帝拳、14勝13KO1敗）が5日、都内で再起戦の前日計量に臨み、対戦相手のIBF同級5位レラト・ドラミニ（32＝南アフリカ、21勝12KO3敗）とともにリミットの57・1キロで一発パスした。

“鉄の拳”の異名を持つ中野は昨年11月のIBF同級挑戦者決定戦（トヨタアリーナ）で元WBA世界スーパーバンタム級暫定王者ライース・アリーム（35＝米国）に0―3で判定負けしプロ初黒星。約4カ月半ぶりの再起戦へ「プレッシャーは考えても仕方ない。絶対勝ちたい」と静かに闘志。元世界2階級制覇王者・亀田和毅（TMK）と1勝1敗の、難敵攻略へ集中を高めた。

アリーム戦以降は元世界2階級制覇王者の粟生隆寛トレーナー（42）と距離の詰め方や相手の追い方などを見つめ直した。「（練習とは）相手も違う。当日になってみないと分からない」と話したが「再起戦で強い相手に勝てば弾みをつけられる」と世界初挑戦につなげるためにも再起を誓う。

自身に勝利し、王者への挑戦権を得たアリームは10日にIBF世界フェザー級王者アンジェロ・レオ（31＝米国）に挑戦するが「（結果は）勝ってから気にしようと思います」と目の前の一戦に集中する。