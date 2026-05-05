女優の山本舞香（28）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。2026年は人気芸能人の妊娠、出産発表が相次ぐ“ベビーラッシュ”となっている。

山本は2024年10月13日にロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiroとの結婚をそれぞれのSNSで発表していた。

1月28日には女優の高畑充希（34）と俳優の岡田将生（36）がそれぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。高畑と岡田は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122 いいふうふ」で初共演し、夫婦役を演じた。同年11月19日に結婚を発表。25年7月に妊娠を報告していた。

同30日、元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を報告。吉田は24年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表していた。

31日にはお笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）がCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。

2月1日には、お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）で第2子の誕生を発表した。有吉は2021年に元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子が誕生したことを公表した。

同日には、女優の筧美和子（32）が第1子妊娠を発表。筧は25年3月に一般男性との結婚を発表した。

2月4日には、タレントの岡田結実（26）が第1子出産を発表。岡田は昨年4月に一般男性との結婚を公表していた。

同22日には、女優のトリンドル玲奈（34）がインスタグラムを通じて第1子出産を発表。トリンドルは2024年1月に俳優の山本直寛（31）との結婚を報告していた。

3月12日には、乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを公表した。

同30日には歌手の倖田來未（43）が第2子妊娠を発表。第1子出産から約14年ぶりで“久々のおめでた”となった。

4月19日までに卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）自身の公式サイトで出産を発表。福原さんをめぐっては昨年12月に再婚、妊娠が報じられていた。

今月1日にはモデルの藤田ニコル（28）が第1子出産を発表。藤田は2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表していた。

同3日にはモデルのラブリ（36）第2子出産を報告。ラブリは2019年11月にモデルで映像作家の米倉強太氏と結婚していた。