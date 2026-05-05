国際卓球連盟（ITTF）は4日、2026年第19週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は12選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの3位を維持。また、松島輝空（木下グループ）は8位をキープし、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位に入り、張本智に続く4位にはフェリックス・ルブラン（フランス）が位置している。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週と変わらず18位。宇田幸矢（協和キリン）も27位で変動はなく、篠塚大登（東都観光バス）も31位を維持した。

田中佑汰（ファースト）は37位、吉村真晴（SCOグループ）は44位でともに順位をキープ。茺田一輝（協和キリン）は59位で変動なし。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、吉山僚一（日本大）はそれぞれ61位、62位で順位を維持している。

また、坂井雄飛（愛知工業大学）は82位、及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は86位でともに順位は変わらず。今週は日本勢から12選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年5月4日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

3位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

18位（-）：戸上隼輔

27位（-）：宇田幸矢

31位（-）：篠塚大登

37位（-）：田中佑汰

44位（-）：吉村真晴

59位（-）：茺田一輝

61位（-）：吉村和弘

62位（-）：吉山僚一

82位（-）：坂井雄飛

86位（-）：及川瑞基