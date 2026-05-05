ゴールデンウイークも終盤、行楽地や故郷で過ごした人たちで、新幹線や高速道路ではきょう、Uターンラッシュのピークを迎えます。

名古屋の実家に帰省

「両親と北陸の方へ行ったりして、お魚食べてきたりしました。あさってから、また頑張りたいと思います」

愛知県の実家に帰省

「大学（入学後）初めての帰省から東京に帰ってきました。洗濯物が乾かないとか、一人暮らしの思い出とかを久しぶりに話しました」

「勉強がまずかったので、去年。今年は（両親から）ぜひとも頑張ってほしいということで」

新幹線ではきょう、Uターンラッシュのピークを迎えます。JR東海によりますと、東海道新幹線「のぞみ」は、東京駅に向かう午後の指定席はほぼ満席だということです。

一方、高速道路では現在、下りで渋滞が発生しています。午前11時現在、東名高速道路の海老名サービスエリア付近で19キロなどとなっています。

午後から夜にかけては、上りの渋滞がピークになるとみられていて、▼関越自動車道・坂戸西スマートインターチェンジ付近を先頭に40キロ、▼東北自動車道・加須インターチェンジ付近を先頭に35キロなどと予測されています。