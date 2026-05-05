お気に入りのカフェからビジネストリップまで。日常と旅をシームレスに繋ぐミレストの「UTILITY GEAR」

大型連休や夏のバケーションに向けて、いそいそとトラベルグッズを揃える時間は、想像以上に楽しいものですよね。「準備のタイミングが一番ワクワクする！」という方も多いはず。そんな旅の必需品として、いつも必ず忍ばせておきたいのがパッカブルバッグです。

使う時は大きく広がり、使わない時はコンパクトに収納できる。ちょっとした困りごとを解消する旅のお助けアイテムに、トラベルブランド「MILESTO（ミレスト）」から待望の新作が登場しました。

「MILESTO UTILITY」は、素材とディテールにこだわったシリーズ。旅の必需品をシンプルにまとめることができるオーガナイザーをはじめ、旅マエ・旅ナカをサポートするアイテムをラインアップしています。視認性の高いカラーリングに、使い勝手の良さをはじめ多くのユーザーから支持されており、なかでも“UTILITY GEAR”は、素材とディテールにこだわったアイテムを数多くラインアップ。コンパクトに持ち運べる本格派バッグのラインなんです。

そんな“UTILITY GEAR”から新たに仲間入りしたのは、「PACKABLE TOTE BAG M」（4620円）と「2WAY UTILITY POUCH」（2970円）の2アイテム。どちらも軽量かつタフで使いやすく、旅先から日常までシーンを選ばずサポートしてくれます。

▲「PACKABLE TOTE BAG M」新作の「PACKABLE TOTE BAG M」は、容量約34Lのトートバッグ。既存の48Lモデルの好評を受け、より日常使いもしやすいサイズ感で登場しました。内装の背面ポケットに本体をしまい込むパッカブル仕様なので、収納袋を紛失する心配がありません。

耐荷重は約20kgと、お土産からキャンプギアまでたっぷり詰め込める頼もしいタフネスを備えています。

外側には前面に2カ所、背面に1カ所のポケットを配置し、旅先で重宝するスーツケース連結用ストラップ（背面ベルト）も搭載。さらに、フロント部分には小物を引っ掛けておける「アタッチメントベルト」も装備されています。

肩掛けと手持ちの2WAYで使えるうえ、フライト時の手荷物バッグとしても丁度いいサイズ感です。

▲「2WAY UTILITY POUCH」

続いて紹介する「2WAY UTILITY POUCH」は、収納するアイテムに合わせて、本体の奥行きをフラット型にもボックス型にも変形できる優れもの。

例えば、旅先での朝ラン用シューズや、流行りのリカバリーサンダルを持ち運びたいときにぴったりです。もちろんシューズだけでなく、衣類を1セットずつ入れてパッキングするのにも大活躍。

パッキングアイテムとしても優秀で、ハンドルのスナップを外せば、他のバッグに取り付けたり、フックに掛けたりするのもスムーズです。出先での履き替えや着替え時のちょっとした面倒を解消してくれるだけでなく、前面に配された小物用ポケットも使い勝手抜群です。

両アイテムともに、軽量でシワが目立ちにくいワッシャー加工を施したナイロン製リップストップ生地を採用。撥水加工も施されているため、急な小雨などでも安心です。

カラーは、カーキ、キャメル、ブラックと、ジェンダーレスで比較的落ち着いた色味が揃っているのも魅力。カラー違いで並べても、スーツケースやバッグの中を統一感を持っておしゃれにまとめることができますよ。

>>BRUNO

＜文／GoodsPress Web＞

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