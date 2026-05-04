彼女候補に絶対にしません。男性が「距離を置きたくなる女性」の特徴
好きな男性ができてアプローチしても、一向に相手にしてもらえないことってありませんか？
もしかしたら、その男性からすると、何かが原因で彼女候補として一切考えられないのかも。
そこで今回は、男性が「距離を置きたくなる女性」の特徴を紹介します。
｜批判的な言動が多い
何事にも批判的な言動の多い女性を男性は避けてしまうもの。
なぜなら、一緒にいても前向きな気持ちになれないからです。
｜いつも騒々しい
いつも騒々しい女性を避ける男性は少なくありません。
なぜなら、そういう女性に対して「空気が読めない」「常識がない」と感じるから。
また、意外と人の目を気にしている男性は少なくないので、「一緒にいるだけで恥ずかしい」と思われることもあります。
｜スマホばかり触っている
２人でいてもずっとスマホを触っている女性も、男性は恋愛対象から外す傾向があります。
緊急の用件があるなら仕方ないですが、いつもSNSやゲームばかりとなると、男性は「一緒にいる意味がない」と感じるでしょう。
もしスマホ依存の気があるなら、気になる男性と会う時はスマホをバッグにしまうなどの対策を講じるべきです。
今回紹介した行動が自分に当てはまると感じるなら、気づかぬ内に気になる男性から距離を置かれてしまうことがないように、ぜひ少しずつ改善していきましょうね。
🌼可愛いのにモテない理由。男性が「恋愛対象として見ない女性」とは