俳優の菜々緒さん（37）とお笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さん（47）が、中古車情報メディアの新CMに出演。ロックバンド・X JAPANが使用してきた楽器に興奮する様子を見せました。

2人が出演したのは『カーセンサー』の新CM。今回はX JAPANの『紅』をテーマに、過去のライブ映像や本物の楽器が登場するCMとなっています。



X JAPANのピアノやドラムを準備したことを説明されると、菜々緒さんは「え！」「本当に？本物？」と驚いた様子。秋山さんは「すごいな、これ...」と見入っていました。

また、インタビューで菜々緒さんは「YOSHIKIさんが実際に使っているピアノだったりとかドラムだったり、ギターとかもお借りしてCMに登場しているので、そういったところも見逃さずに注目していただけたらうれしい」とコメントしました。

菜々緒さんと秋山さんは、本CMシリーズで、双子のナナオ（姉）とナナエ（妹）として出演。秋山さんは「今日断定しましたね。横に並んだ時にちょうど顔が倍ありましたね。びっくりしました、本当に。遠近でも何もなく。俺が菜々緒さんの顔のちょうど倍あったんですよ」と、話していました。