海鮮食堂KUTTA／新鮮で華やか！ 木更津の旬が詰まった贅沢丼

「海鮮丼」1980円

「海鮮食堂KUTTA」は、木更津魚市場直営の海鮮の店。軽快な音楽が流れるおしゃれな店内で、定食や丼など、新鮮な魚介類をふんだんに使った料理をイートイン＆テイクアウトで楽しめます。

人気の「海鮮丼」は、旬の新鮮魚介6種ほどと、特大生エビ＆イクラがのって食べごたえ満点！ 味噌汁、漬物も付いてきます。

「鯵食べ尽くし（たたき、なめろう、フライ)」 単品1188円、 定食セット1496円

アジを3種類の食べ方で満喫できる「鯵食べ尽くし」もおすすめ！

店内はモダンで開放的な雰囲気

■海鮮食堂KUTTA（かいせんしょくどうくった）

住所：千葉県木更津市新田3-3-12 木更津市公設地方卸売市場内

TEL：070-2236-1818

営業時間：9時〜14時30分LO

定休日：水曜（祝日の場合は翌日）



くい処魚忠／風味豊かな貝のうま味を存分に味わう

「富津貝鮮丼」1800円

「くい処魚忠」は、富津の水産問屋直営の海鮮食堂。刺身や煮付け、天ぷらなど、新鮮な魚介類を使った各種定食や丼などをリーズナブルに味わえます。佃煮などの一品料理も充実！

「富津海鮮丼」は、アオヤギやアカ貝などの貝類と、地魚などがたっぷり。味噌汁、3種の漬物も付いています。

「穴子と海老天ぷら定食」1800円

人気の天ぷらネタ2種を、野菜の天ぷらとともに味わえる「穴子と海老天ぷら定食」もぜひ！

店内は落ち着いたたたずまいで、座敷もある

漁師料理 かなや／地元の魚介をてんこ盛りにした豪華丼

「海宝丼」4950円

「漁師料理 かなや」は、テラス席から内房の海を望む活磯料理店。周辺の漁港から直送される魚を生簀に入れ、注文があってからさばくため、鮮度はお墨付き。約150種類のメニューのほか、浜焼きも絶品！

豪華な「海宝丼」には、活黒アワビ、カニ、エビ、ホタテなど旬の魚介がたっぷりのっています。無添加のかじめ汁付きなのもうれしい！

「金目なめろう丼」3410円

キンメダイのなめろうと地魚の切身をのせた「金目なめろう丼」もおすすめです。

450席を備え開放感たっぷり！

漁協直営食堂 ばんや／保田漁港で揚がる新鮮ネタのまかない丼

「漁師まかない丼」1760円

「漁協直営食堂 ばんや」は保田漁港に隣接し、水揚げされたばかりの新鮮な魚介を味わえます。バラエティに富んだ漁師料理のなかでも、「朝獲れ寿司」1100円などが人気。

「漁師まかない丼」は、ビンチョウマグロの漬けやワラサ、サーモンなどがのってお得感たっぷり！

「金目鯛煮付」時価

「金目鯛煮付」は漁師風に煮付けたひと品。甘辛いタレで箸がすすみます。

明るい店内は活気にあふれている

海鮮茶屋活き活き亭 富士見店／新鮮なネタをたっぷりのせた絶品丼

「活き活き海鮮丼」2420円

「海鮮茶屋活き活き亭 富士見店」は、木更津港近くに立つ海鮮焼きレストラン。テーブルに設置された焼き台で、車エビやハマグリ、サザエなどの新鮮な魚介類を目の前で焼いて食べられます。肉や野菜などのメニューも豊富。

なかでも「活き活き海鮮丼」はシャコやマグロ、イクラなどがのった一番人気の丼。

「殻付きホタテ」1個990円

素材本来の味を焼きたてで味わえる「殻付きホタテ」もぜひ味わって！

生簀をチェックして旬の魚介を楽しもう

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●この記事は『るるぶ千葉 房総'27』に掲載した記事をもとに作成しています

