「ＤｅＮＡ−広島」（４日、横浜スタジアム）

広島の先発・大瀬良大地投手が三回途中８安打６失点でＫＯされた。

初回は三者凡退で立ち上がるも４−０の二回に暗転。先頭・佐野に中堅フェンス直撃の二塁打とされ、次打者・山本にも左前打。ピンチを背負い、勝又の内野ゴロに間に１点を返された。さらに１死一、二塁から林に右中間を破られる２点適時打二塁打とされ、投手・竹田にも安打を許した後、三森の内野ゴロに間に同点の走者に生還された。

打線は初回に坂倉の４号満塁弾で４点を先制。試合の主導権を握ったかに思われたが、今季２度目の登板となったベテラン・大瀬良がまさかの投球となった。

さらに三回も勝又に勝ち越し適時打、蝦名にも適時打を食らったところで新井監督がベンチから出てきて降板となった。ベンチに下がった右腕は、ぼうぜんとした表情でグラウンドを見つめた。

右腕は昨年１０月に自身４度目となる右肘を手術して迎えた今年、キャンプを１軍で完走するも、３月５日の練習中に右ふくらはぎを負傷。「右の下腿（かたい）の筋損傷」と診断され、開幕ローテ争いから脱落していた。

その後、３月２６日のファームリーグ・ソフトバンク戦（由宇）で実戦復帰。４月２２日・ヤクルト戦（マツダ）で今季初登板初先発し、５回２失点で黒星を喫していた。この日は中１１日での登板だった。