300人以上が絶賛！カリふわ食感＆照りマヨでご飯がすすむ厚揚げおかずを作ってみた

マヨ入りの厚揚げ照り焼き、作ってみました

厚揚げに甘辛い味を付けた照り焼きは、クックパッドにたくさんのレシピが投稿されている人気料理のひとつ。今回は照り焼きだれにマヨネーズを混ぜ込むという、少し変わったレシピを作ってみました。

300人以上からつくれぽが届いている人気のレシピで、とっても食べ応えがありそうです。

油抜きはレンジで手軽に

1. キッチンペーパーに包んだ厚揚げをさっと水で濡らし、耐熱皿に置いて電子レンジで加熱します。熱湯を用意しなくても、これだけで油抜きが完了するのは簡単で嬉しいですね。





2. 食べやすい大きさに切った厚揚げをフライパンに並べ、転がしながらこんがりと焼き色がつくまで焼いていきます。





3. 小さなボウルに醤油・みりん・マヨネーズなどを入れてよく混ぜ合わせ、照り焼きだれを作ります。





4. 厚揚げにこんがり焼き色がついたら、照り焼きだれを回しかけます。フライパンをゆすりながら全体に味を絡め、汁気が少なくなり厚揚げに照りが出たら完成です。





コクのある甘辛だれで、ご飯がすすむ味わいに





仕上げに刻みねぎをたっぷりとのせました。

実食してみると、甘辛い醤油だれにマヨネーズのコクが加わって、ご飯にとてもよく合う味わいに仕上がっていました。じっくり丁寧に焼き上げた表面の香ばしさも、食欲をそそります。





こってりした味つけながら、一皿食べてもそれほど胃に重たくなく、お肉よりもヘルシーなのがうれしいところ。

お肉と違って冷めても脂が固まることがないので、お弁当のおかずにも向いていそうです。

たれは必ずボウルで先に混ぜておく

今回作ってみて気づいたのは、たれの下準備の大切さです。フライパンに調味料を一つずつ加えると、混ざりきる前に煮詰まってしまい、味が均一になりにくいことがあります。マヨネーズは特に混ざりづらいので、ボウルでしっかりとかき混ぜてから加えるようにすると、全体にムラなく味がなじみます。

300人以上が絶賛のおいしさ

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも、「焼くだけ簡単、ほんのり甘めの照りマヨがいいですね」「カリカリ、ふわふわの食感と照りマヨが最高においしいです」など、レシピの簡単さや味わいを絶賛する声がたくさん届いています。

表面カリッと、中ふわふわの香ばしい厚揚げと照り焼きマヨの組み合わせがおいしいひと皿です。マヨネーズ入りの照り焼きだれ、気になった方はぜひ試してみてくださいね。